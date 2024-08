La Defensoría y su llamado a conocer las vulneraciones contra periodistas

En el Facebook Live se habló sobre lo positivo del informe de la Defensoría del Pueblo y se analizaron a fondo sus resultados. Foto: El Espectador

En Colombia, la libertad de prensa sigue enfrentando importantes retos, a pesar de ser un derecho fundamental establecido por la Constitución. Aunque el país ha experimentado progresos en este aspecto a lo largo del tiempo, aún subsisten obstáculos preocupantes. Muchos de esos puntos fueron expuestos por la Defensoría del Pueblo, en especial gracias al trabajo de la Delegada para la Protección de Derechos Humanos en Ambientes Digitales y Libertad de Expresión, que en su último informe, “Vulneraciones a los derechos humanos de los periodistas en Colombia”, y en el más reciente Facebook Live de El Espectador, en alianza con la Defensoría del Pueblo, tocó estos temas.

“En un país tan convulsionado, tan lleno de violencia, en un país que olvida sus regiones y las zonas más apartadas, sin duda es tremendamente importante visibilizar los problemas no solamente que tenemos los periodistas en la capital, que en realidad no son muchos, salvo algunas excepciones, pero sobre todo este tipo de informes sirven para darle visibilidad a la situación muy compleja que atraviesan los periodistas, sobre todo en las regiones, eso es algo muy valioso”, afirmó Silvia Patiño, coordinadora de redacción en Blu Radio, quien junto a Élber Gutiérrez, productor general de El Espectador, participaron en este panel. “Es muy importante que en efecto sea una institución pública la que aborde esta problemática, porque son ellos los llamados a trabajar para velar por el respeto de los derechos humanos en el país”, aseguró Gutiérrez.

Precisamente esa preocupación por evidenciar las dificultades de muchos comunicadores del país se ve reflejada cifra a cifra. Por ejemplo, según el informe de la Defensoría, periodistas detallan que el 37 % de los encuestados relataron haber sufrido vulneraciones a la libertad de expresión y al acceso a la información. Además, el 17 % de las denuncias recopiladas correspondieron a vulneraciones a la integridad psicológica, moral y al buen nombre.

Esta charla sirvió para exponer y profundizar, en cifras tan preocupantes, como que cerca del 45 % de los encuestados afirmaron sufrir algún tipo de vulneración y que el grueso de los periodistas que participaron en este informe solamente cuentan con un nivel de educación básica, además del preocupante bajo nivel salarial. Este primer informe surgió de la necesidad de evidenciar la situación actual de los derechos de los periodistas y comunicadores en Iberoamérica, elaborado con más de 350 encuestas.

Entre sus hallazgos se les preguntó a los encuestados sobre los principales actores que realizaron los actos vulneratorios en su contra. Se encontró que los actores principales que vulneraron los derechos de los encuestados fueron los grupos armados ilegales, la delincuencia común y las organizaciones criminales (47,7 %).

No menos importante, gracias a este informe, se evidenció que los periodistas encuestados sufrieron distintos tipos de ataques de líderes políticos (21,2 %). Finalmente, las amenazas anónimas (15,2 %), los miembros de la Fuerza Pública (13,2 %) y miembros de una entidad pública (12,6 %) fueron quienes cerraron la lista de actores vinculados a las vulneraciones en contra de los periodistas.

“Es importante contar que gracias a este informe de la Defensoría hoy sabemos que la autocensura también es vulnerada, no solo por los entornos, sino también porque el periodista se inhibe y se abstiene de hacer su trabajo por su seguridad económica”, explicó Gutiérrez.

Esto tiene que ver que buena parte de los encuestados, más específicamente, el 16 % indicó que las redes sociales son el canal donde realizan su labor periodística. Muchos de los periodistas no poseen, debido a múltiples factores, conocimientos más allá del pregrado, lo que podría ser una condición de inestabilidad en la parte socioeconómica. Esto se refleja en las respuestas del 59,6 % de los periodistas, quienes afirmaron no adquirir ingresos superiores a los $2.000.000, lo que los sitúa por debajo de una escala salarial en el país. Por otro lado, el 73,5 % aseguró que pertenece a los estratos socioeconómicos uno, dos o tres, debido a sus ingresos por servicios profesionales. También se identificó que el 67,8 % son de género masculino, el 31,9 % femenino y el 0,3 %, de carácter no binario.

En este Facebook Live también se habló sobre lo oportuno que son este tipo de informes para dar un panorama de cómo es la crisis de bajos salarios, y que la caracterización de los periodistas en el país contiene diversos factores, como la formación académica, la experiencia profesional, la participación en medios de comunicación, las condiciones socioeconómicas de los individuos, entre otros.

Sin embargo, este martes, a las 10 de la mañana, El Espectador en alianza con la Defensoría del Pueblo tienen una invitación abierta al conversatorio “¿Cómo fortalecer la protección y promoción de los derechos humanos de los periodistas en Colombia?”, que será transmitido por todas las plataformas de El Espectador. Contará con la participación de Jorge Cardona, filósofo y periodista colombiano, premio Vida y Obra del premio Simón Bolívar en 2020 y quien es integrante del consejo directivo de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), y Daniel Chaparro, historiador, politólogo y quien actualmente ocupa el cargo de asesor de dirección de la Flip.

Para más información: https://www.defensoria.gov.co/documents/20123/2858901/VULNERACION_PERIODISTAS.pdf/579e4d8f-b192-71cf-d495-282b20395622?t=1723148297461