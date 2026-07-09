La fintech de mayor crecimiento llega al país: Plata recibe autorización de Superfinanciera

A tres años de su fundación, Plata alcanzó una valuación de 5 mil millones de dólares y ha recaudado más de 2 mil millones de dólares en inversión y financiamiento. Foto: Cortesía

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Plata S.A. Compañía de Financiamiento anunció oficialmente que recibió la autorización de funcionamiento por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC). Este hito consolida a la entidad como un actor regulado en el mercado nacional, comprometido con los más altos estándares de transparencia, seguridad y solvencia.

Colombia se convierte en el segundo mercado en el que Plata opera, fortaleciendo el despliegue regional iniciado en México, país en el que Plata está constituida como institución bancaria. Con este paso, la compañía acelera su misión de transformar la experiencia financiera de sus usuarios, combinando su tecnología de punta con el respaldo, la seguridad y la confianza que otorga su operación bancaria en México.

Plata es la institución financiera de más rápido crecimiento en América Latina. En menos de tres años alcanzó una valuación de 5 mil millones de dólares y cuenta con 4 millones de clientes activos. La compañía está respaldada por más de 2 mil millones de dólares en inversión de capital y financiamiento provenientes de reconocidos fondos internacionales.

La obtención de esta licencia es el resultado de un exhaustivo proceso de evaluación técnica, legal y operativa ante el ente regulador, lo que demuestra la solidez con la que Plata llega a Colombia y el respaldo de un equipo experto enfocado en construir una institución que, mediante la simplicidad financiera, pueda contribuir a reducir el uso de efectivo.

Con el aval regulatorio en mano, Plata S.A. ingresa a su fase final de alistamiento. Actualmente, el equipo concentra sus esfuerzos en la integración de infraestructuras tecnológicas, la sincronización con aliados estratégicos y las pruebas finales de seguridad y experiencia de usuario (UX). Este despliegue garantizará que, al abrir sus puertas digitales, cada cliente acceda a una plataforma financiera eficiente, ágil y confiable, adaptada a las demandas del entorno actual.

“Recibir la autorización de la Superintendencia Financiera es un reconocimiento a nuestro esfuerzo por construir una entidad sólida desde sus cimientos. Estamos trabajando con total dedicación para finalizar nuestro alistamiento y asegurar que, en muy poco tiempo, estemos brindando a los colombianos una forma simple y segura para gestionar sus finanzas”, afirmó Felipe Lega, presidente de Plata S.A.

Plata S.A. llega a Colombia con la promesa de ofrecer servicios diseñados para el mundo de hoy, ya que cuenta con la agilidad para adaptarse a las nuevas demandas de los usuarios, principalmente la inmediatez, la simplicidad y una atención al cliente ubicua y de excelencia.

Esta agilidad se debe a una ventaja competitiva fundamental: Plata consolida un ecosistema

tecnológico propio. Con el respaldo de más de 800 desarrolladores, Plata ha construido su propio ecosistema tecnológico que incluye su core bancario, su CRM y su app centrada en simplificar la experiencia financiera. Además, el servicio de atención al cliente es manejado directamente por Plata, personalizado y con atención 24/7.

En las próximas semanas, la compañía revelará más detalles sobre su portafolio de servicios, el cual combinará el respaldo de una Compañía de Financiamiento tradicional con la agilidad y el ADN del ecosistema digital.