La importancia de oír con ambos oídos y la solución que ofrece GAES

Escuchar con claridad es parte de la vida cotidiana, pero suele pasarse por alto hasta que falla. Reconocer voces, orientarse en la calle o seguir una conversación en medio del ruido depende de la binauralidad, la capacidad de oír con ambos oídos. En Colombia, cerca de 10 millones de personas viven con algún grado de pérdida auditiva, condición que altera esa función esencial.

La ausencia de información completa desde uno de los oídos cambia la manera de percibir el entorno: dificulta ubicar la procedencia de los sonidos, hace más demandante transitar por espacios ruidosos y obliga al cerebro a trabajar con mayor esfuerzo para interpretar lo que escucha. Esto se traduce en cansancio, estrés y menor comprensión del habla en ambientes concurridos.

Ante este panorama, GAES, marca de Amplifon, informó que reforzará su apuesta por soluciones auditivas que mantengan activa la estimulación bilateral. La compañía sostiene que esto mejora la orientación, la comprensión del lenguaje y, en general, la calidad de vida de quienes presentan pérdida auditiva.

Como parte de esa estrategia, la empresa lanzó una campaña que ofrece dos audífonos por el precio de uno en referencias seleccionadas, vigente hasta el 15 de diciembre de 2025. La iniciativa busca facilitar el acceso a una audición más equilibrada en un país donde, según sus expertos, aún existe un alto subdiagnóstico.

GAES también destacó que su enfoque no se limita a la entrega de dispositivos. La marca ofrece controles ilimitados, seguimiento permanente y atención personalizada en más de 30 centros distribuidos en 15 ciudades. Además, la prueba de audífonos es gratuita, con el fin de que los usuarios puedan evaluar el beneficio antes de tomar una decisión.

La compañía busca ampliar el acceso a servicios de salud auditiva y promover intervenciones oportunas que permitan recuperar la claridad del sonido y mejorar la interacción con el entorno.