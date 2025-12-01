MG. (R) Javier Ayala Amaya Ph.D, rector de la Universidad Militar. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

¿Por qué apoyar iniciativas como Titanes Caracol?

Porque Titanes Caracol comparte los mismos valores y propósitos de la Universidad Militar Nueva Granada: destacar a quienes desde diferentes territorios transforman el país a través de la educación, la innovación y la solidaridad. Es un espacio que impulsa el reconocimiento de los colombianos que, mediante sus proyectos, aportan al cambio social y al desarrollo humano, objetivos alineados con la misión de la UMNG. Iniciativas como Titanes Caracol inspira, conecta y demuestra que la educación, la ciencia y la solidaridad son pilares fundamentales para construir una mejor Colombia.

¿Cuál es el valor de participar como padrino en la categoría de Educación de calidad y desarrollo de capacidades en los 10 años de Titanes Caracol?

Ser padrinos en esta categoría, y además en el marco de los 10 años de Titanes Caracol, tiene un profundo significado. La educación de calidad es la base del progreso y la equidad, y la Universidad Militar Nueva Granada ha asumido el compromiso de impulsar proyectos que promuevan el aprendizaje significativo, la formación para la vida y el fortalecimiento de las capacidades humanas y profesionales. Esta participación reafirma nuestra convicción de que el conocimiento debe ponerse al servicio de la sociedad, reconociendo y apoyando a quienes hacen de la educación un vehículo de transformación. Nuestro objetivo fundamental es proyectar la trayectoria de la UMNG como una institución pública que impulsa la innovación y la equidad educativa en todos los territorios de Colombia.

¿Cuál es el papel de la innovación y el desarrollo de proyectos relacionados con Educación y desarrollo de capacidades?

La innovación es el eje que dinamiza la educación de calidad y la generación de conocimiento disruptivo. La UMNG impulsa proyectos que integran nuevas tecnologías, investigación y metodologías prácticas, fomentando en los estudiantes una actitud crítica y creativa para resolver los retos del país. De esta forma, la Universidad contribuye a formar profesionales capaces de transformar su entorno y construir un futuro sostenible y equitativo. El desarrollo de proyectos innovadores permite no solo mejorar la calidad del proceso formativo, sino también generar soluciones reales a problemáticas sociales, económicas y culturales. En la UMNG, la innovación es sinónimo de compromiso con la excelencia, la pertinencia y el desarrollo sostenible.

¿Qué mensaje les envía a los Titanes en Colombia?

A todos los Titanes que han sido parte de esta iniciativa y a quienes sueñan con transformar vidas, la Universidad Militar Nueva Granada les envía un mensaje de felicitación, admiración y esperanza. Cada proyecto educativo y social es una semilla de cambio que impulsa el desarrollo de Colombia. Desde la UMNG los invitamos a seguir soñando, creando e innovando, porque sus ideas son las que marcarán el rumbo de una nación más justa, educada y solidaria, Su ejemplo demuestra que el liderazgo con propósito, la solidaridad y la educación son los caminos para construir un país más equitativo y en paz.