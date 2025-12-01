Logo El Espectador
"La innovación es el eje que dinamiza la educación de calidad"

MG. (R) Javier Ayala Amaya Ph.D, rector de la Universidad Militar, padrino de la categoría Educación de Calidad y Desarrollo de Capacidades.

Redacción Especiales
01 de diciembre de 2025 - 11:30 a. m.
MG. (R) Javier Ayala Amaya Ph.D, rector de la Universidad Militar.
MG. (R) Javier Ayala Amaya Ph.D, rector de la Universidad Militar.
Foto: Cortesía
¿Por qué apoyar iniciativas como Titanes Caracol?

Porque Titanes Caracol comparte los mismos valores y propósitos de la Universidad Militar Nueva Granada: destacar a quienes desde diferentes territorios transforman el país a través de la educación, la innovación y la solidaridad. Es un espacio que impulsa el reconocimiento de los colombianos que, mediante sus proyectos, aportan al cambio social y al desarrollo humano, objetivos alineados con la misión de la UMNG. Iniciativas como Titanes Caracol inspira, conecta y demuestra que la educación, la ciencia y la solidaridad son pilares fundamentales para construir una mejor Colombia.

¿Cuál es el valor de participar como padrino en la categoría de Educación de calidad y desarrollo de capacidades en los 10 años de Titanes Caracol?

Ser padrinos en esta categoría, y además en el marco de los 10 años de Titanes Caracol, tiene un profundo significado. La educación de calidad es la base del progreso y la equidad, y la Universidad Militar Nueva Granada ha asumido el compromiso de impulsar proyectos que promuevan el aprendizaje significativo, la formación para la vida y el fortalecimiento de las capacidades humanas y profesionales. Esta participación reafirma nuestra convicción de que el conocimiento debe ponerse al servicio de la sociedad, reconociendo y apoyando a quienes hacen de la educación un vehículo de transformación. Nuestro objetivo fundamental es proyectar la trayectoria de la UMNG como una institución pública que impulsa la innovación y la equidad educativa en todos los territorios de Colombia.

¿Cuál es el papel de la innovación y el desarrollo de proyectos relacionados con Educación y desarrollo de capacidades?

La innovación es el eje que dinamiza la educación de calidad y la generación de conocimiento disruptivo. La UMNG impulsa proyectos que integran nuevas tecnologías, investigación y metodologías prácticas, fomentando en los estudiantes una actitud crítica y creativa para resolver los retos del país. De esta forma, la Universidad contribuye a formar profesionales capaces de transformar su entorno y construir un futuro sostenible y equitativo. El desarrollo de proyectos innovadores permite no solo mejorar la calidad del proceso formativo, sino también generar soluciones reales a problemáticas sociales, económicas y culturales. En la UMNG, la innovación es sinónimo de compromiso con la excelencia, la pertinencia y el desarrollo sostenible.

¿Qué mensaje les envía a los Titanes en Colombia?

A todos los Titanes que han sido parte de esta iniciativa y a quienes sueñan con transformar vidas, la Universidad Militar Nueva Granada les envía un mensaje de felicitación, admiración y esperanza. Cada proyecto educativo y social es una semilla de cambio que impulsa el desarrollo de Colombia. Desde la UMNG los invitamos a seguir soñando, creando e innovando, porque sus ideas son las que marcarán el rumbo de una nación más justa, educada y solidaria, Su ejemplo demuestra que el liderazgo con propósito, la solidaridad y la educación son los caminos para construir un país más equitativo y en paz.

