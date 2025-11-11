La Magia del Servicio: transformar la atención ciudadana con empatía y excelencia

La Magia del Servicio es una estrategia que busca transformar la experiencia ciudadana. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En Bogotá, la atención a la ciudadanía está cambiando. Ya no se trata solo de responder solicitudes, sino de generar experiencias gratificantes y cercanas. Por eso, la Secretaría Distrital de Gobierno, junto con sus 20 alcaldías locales, le apuestan a un modelo de atención distinto, centrado en La Magia del Servicio. Pero ¿qué significa realmente este concepto?

Según la entidad, La Magia del Servicio es una estrategia que busca transformar la experiencia ciudadana a través de tres pilares fundamentales: anticipación, conocimiento y vocación para ir más allá de lo esperado. Es, en esencia, una forma de servir desde el corazón, sin dejar de lado la objetividad que precisan los datos, porque lo público no tiene por qué ser frío ni complicado.

Más que buena voluntad: técnica al corazón

Uno de los principios clave de esta estrategia es que “no bastan las buenas intenciones”. La Secretaría Distrital de Gobierno reconoce que el verdadero impacto se logra cuando la vocación de servicio se complementa con decisiones informadas, basadas en datos y en un profundo conocimiento del entorno urbano. Se trata de una gestión que combina pasión y evidencia: que ama lo que hace y lo respalda con resultados tangibles.

Dar el 110 %: la magia como poesía cotidiana

Dentro de esta visión, hacer magia en el servicio público significa dar más de lo que se espera. Es ese “110 %” que marca la diferencia entre una respuesta correcta y una experiencia memorable.

La magia surge cuando una funcionaria o un funcionario no solo cumple su deber, sino que se convierte en ejemplo para otras personas, inspirando y contagiando excelencia en el trato con la ciudadanía y con sus propio equipo de trabajo.

Anticipación: ver más allá de lo evidente

Otro componente esencial es la capacidad de anticiparse. Esto implica estar en sintonía con el entorno, leer los signos del cambio social y actuar proactivamente. No se espera a que las oportunidades de mejora escalen; se identifican, se analizan y se actúa. En este enfoque, cada acción tiene un sentido profundo que va “más allá de lo evidente”.

¿Por qué es importante?

La Magia del Servicio no es un eslogan: es una práctica diaria que apunta a generar confianza, mejorar la percepción ciudadana y dignificar lo público en una ciudad que exige resultados, pero también respeto y empatía.

De esta estrategia han surgido acciones importantes como la Ruta de la Magia del Servicio, mediante la cual el equipo administrativo de la Subsecretaría de Gestión Institucional visita cada alcaldía local para escuchar las necesidades de quienes trabajan en los territorios y, en equipo, proponer soluciones. Esto facilita que los procesos avancen y se concreten.

También se han iniciado adecuaciones en los puntos de atención a la ciudadanía de las alcaldías locales, con el fin de crear entornos, sistemas y servicios accesibles y utilizables por el mayor número posible de personas, sin necesidad de adaptaciones o diseños especializados. Su objetivo es la inclusión, reconociendo la diversidad humana y eliminando barreras, para asegurar la igualdad de oportunidades para todas las personas.

Trámites y servicios más solicitados

En los trámites y servicios más solicitados también podrá percibir la magia, conózcalos:

Registro de Objeciones a Comparendos: Ejerza su derecho a la objeción cuando esté en desacuerdo con la imposición de un comparendo por convivencia ciudadana. (Virtual)

Certificado de residencia: Solicite su certificado de residencia para dar constancia del lugar donde vive en Bogotá. (Virtual)

Registro de ejemplares caninos de manejo especial : Conozca el proceso para registrar ejemplares caninos de manejo especial: American Staffordshire Terrier, Bullmastiff, Dóberman, Dogo Argentino, Dogo de Burdeos, Fila Brasileiro, Mastín Napolitano, Bull Terrier, Pit Bull Terrier, American Pit Bull Terrier, Presa Canario, Rottweiler, Staffordshire Terrier y Tosa Japonés. (Virtual)

Inscripción o cambio del representante legal y/o revisor fiscal de la propiedad horizontal: Actualice el representante legal o el revisor fiscal de la propiedad horizontal en Bogotá.

Acompañamiento a la movilización y protesta social: Informe e infórmese sobre la realización de marchas, manifestaciones y concentraciones en vías o espacios públicos. (Virtual)

Toma de juramento como colombiano por adopción : Participe en la toma de juramento y promesa de cumplir la Constitución, la Ley y demás deberes relacionados con ella, dirigida a los nuevos ciudadanos colombianos por adopción. (Presencial)

Permiso para espectáculos públicos diferentes a las artes escénicas : Solicite la autorización para la realización de espectáculos públicos —como cinematográficos, deportivos, ferias artesanales, desfiles, reinados, atracciones mecánicas, circos o carreras atléticas— en sitios públicos de Bogotá. (Virtual)

Supervisión de delegado de sorteos y concursos: Solicite la supervisión de un delegado de sorteos y concursos. (Virtual)

Recuerde que el acceso a estos trámites y servicios es gratuito y no necesita intermediarios.

Conozca los más de 30 trámites y servicios disponibles en: www.gobiernobogota.gov.co.

También en las redes sociales:

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.