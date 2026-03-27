27 de marzo de 2026 - 11:54 p. m.
“La pelea no es contra el campesino, es con quienes se han robado la tierra”: Felipe Harman
Colombia ha gestionado cerca de 775.000 hectáreas en el proceso de redistribución de tierras. Sin embargo, el verdadero desafío sigue siendo garantizar condiciones para que el campo produzca y no repita su historia de despojo. Vea la entrevista completa con el director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman.
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