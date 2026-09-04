La personalización clave del descanso y el bienestar

Foto: El consumidor de Americana es consciente de su salud, valora el bienestar y entiende que dormir bien impacta directamente su productividad y calidad de vida. / Cortesía

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A partir del 3 de septiembre llega a Corferias y durante el evento, Americana de Colchones ha preparado un lanzamiento de última generación que incluye Smart Dream, un sistema que permite configurar de manera independiente cada lado de la cama y ajustar el nivel de firmeza según las necesidades de cada persona.

Americana de Colchones, empresa colombiana con más de 40 años de experiencia en el mercado, ha priorizado el bienestar, la salud y la tecnología del descanso. Hoy, cuentan con 36 centros de experiencia a nivel nacional en las principales capitales como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.

Su plan de expansión se consolida en regiones clave como el Eje Cafetero, Yopal y en la costa Caribe en ciudades como Santa Marta, Valledupar y Cartagena y proyecta al cierre de 2026 abrir 6 tiendas más en el país. Su crecimiento en 2026 está en el 20% y espera un crecimiento del mercado del 8% para el 2027. Su inversión en publicidad está en los 2.600 millones de pesos. De acuerdo a la marca, genera oportunidades de desarrollo económico a más de 5.000 personas, de manera directa e indirecta en el país.

Continuando con su filosofía innovadora, Americana de Colchones ve cómo la personalización se ha consolidado como una de las tendencias que más se observan en el mercado colombiano de descanso. Más allá de elegir entre un colchón blando, medio o firme, los consumidores buscan cada vez más soluciones que respondan a sus características físicas y a su estilo de vida.

“Entendemos que el descanso no es de talla única: cada cuerpo es un mundo y, de hecho, cada lado de la cama es un mundo. Por eso desarrollamos soluciones innovadoras, donde una pareja puede tener firmezas distintas en su propio lado sin interrumpir el sueño del otro.”, afirma Karen Rodríguez, directora de Marca.

Y sumando a este nuevo concepto de personalización, Americana lanzó este año un podcast de la mano con el Dr. Santiago Rojas, llamado “Mas allá de los sueños”. El objetivo es educar a la población colombiana sobre temas de sueño y descanso, de manera entretenida con un contenido científico de valor. En el podcast el Dr Rojas entrevista a personalidades del entretenimiento y a especialistas médicos, que desde sus diferentes puntos de vista comparten su experiencia y entregan recomendaciones sobre hábitos y rituales del buen dormir.

En el marco de la Feria, el Dr. Santiago Rojas dará una interesante charla, abierta al público el próximo miércoles 9 de septiembre a las 3 de la tarde, en el stand 401 del Salón Principal, donde contará sobre las ventajas de dormir bien y sus implicaciones en el bienestar de las personas.

BPS, la herramienta para diagnosticar el descanso

Para los visitantes a la Feria, Americana trae por primera vez “Bed Prescription System (BPS)”, una solución con la última tecnológica que funciona como un test de confort y analiza aspectos relacionados con la morfología del usuario para orientar la elección del sistema de descanso (colchón y almohada) que mejor se adapte a sus características.

“Con el BPS usamos ciencia y tecnología para analizar la morfología de cada usuario y recomendarle la combinación perfecta de descanso, asegurando la elección ideal tanto del colchón como de la almohada”, explicó Karen Rodríguez.

Bases ajustables con masaje y control de posiciones

A esta oferta se suma la base ajustable Altus Pro, que permite elevar el respaldo hasta 60 grados y los pies hasta 45 grados, con siete posiciones preestablecidas y configuraciones personalizables, que incluye gravedad cero, antirronquidos y lounge.

El sistema incorpora, además, masaje de doble zona con tres programas y tres intensidades, temporizador, luces LED nocturnas y tiene una capacidad de 750 libras. La colección incorpora además telas tecnológicas en varias de sus líneas, orientadas a mejorar la experiencia térmica y de confort durante el descanso.

Americana, una marca colombiana en expansión

El consumidor de Americana es consciente de su salud, valora el bienestar y entiende que dormir bien impacta directamente su productividad y calidad de vida. Son personas, parejas y familias que buscan personalización, aprecian la innovación científica en el descanso y están dispuestas a invertir en soluciones premium porque ven el descanso como una herramienta de optimización humana y prevención médica.

Actualmente, su foco estratégico internacional está concentrado en la fase de diseño y viabilidad para proyectos de exportación hacia países vecinos de la región, aprovechando innovaciones que optimizan la logística para llevar el descanso inteligente colombiano a otros mercados de Latinoamérica.

Los asistentes a la feria podrán probar Smart Dream, el BPS y las bases ajustables directamente en el stand de la marca, ubicado en el Salón Principal de Corferias Stand 401. Durante el evento, Americana presentará además ediciones especiales con unidades limitadas de sus líneas Premium Wellness y Master, que estarán disponibles solo durante la feria. Cada compra podrá incluir, adicionalmente, el Kit del Descanso, un set de elementos pensado para complementar el ritual de sueño de los usuarios.