“La tierra no miente”: 25 departamentos recibieron tierras en el remate del Gobierno Petro

Foto: Cortesía Agencia Nacional de Tierras

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La Reforma Agraria del Gobierno del presidente Gustavo Petro concluyó su cuatrienio con la mayor maratón nacional de entrega de tierras y títulos de propiedad realizada por la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Bajo la estrategia La tierra no miente, la entidad desarrolló una jornada simultánea en 25 departamentos, llevando justicia social, seguridad jurídica y oportunidades a familias del campo colombiano.

En los últimos tres días de gobierno, la ANT entregó y formalizó más de 61.000 hectáreas, beneficiando a comunidades campesinas, pueblos indígenas, consejos comunitarios y organizaciones pesqueras que durante décadas esperaron el reconocimiento de sus derechos sobre la tierra.

Huila, Cauca y Sucre

En Huila, la máxima autoridad de tierras de la nación entregó 121 títulos de propiedad a familias del municipio de La Plata, correspondientes a 254 hectáreas (ha).

“Estoy muy agradecida con la Agencia Nacional de Tierras porque me hizo la entrega de la escritura del predio. Lo que nos dijo, nos los cumplió. Lo que no hicieron otros gobiernos, el del presidente Petro sí lo hizo”, se mostró agradecida Paola Guzmán, beneficiaria.

Igualmente, en otra acción hecha en el departamento del Cauca, la Agencia entregó 425 títulos de propiedad (1.180), 45 títulos (171 ha) para EDP y 10 predios (269 ha).

“Creo que es de resaltar y de reconocer que sí se dio el cambio en el norte del Cauca. En 20 años, ningún gobierno lo había hecho. Este es un espacio más para nosotros, para que la tierra aporte al sistema de producción de alimentos”, destacó un líder indígena del resguardo Huellas, de Caloto.

A Sucre también llegó la ANT,donde también entregó 292 títulos (623 ha), 27 títulos para EDP (9 ha), 3 títulos a comunidades indígenas y 1 título a una comunidad negra.

Vichada, Caquetá y Casanare

La Agencia se movilizó hasta Vichada para entregar 3 títulos para zonas focalizadas, 2.235 ha para un resguardo indígena en La Primavera y un título colectivo indígena.

Caquetá fue cobijado con la entrega de 1 título de propiedad (102 ha) en San Vicente del Caguán, 30 títulos para EPD en el mismo municipio, Florencia y Valparaíso; 1 predio (61 ha) en La Montañita y 60 títulos (4.768 ha) en Solano y Florencia, además otros 32 títulos de propiedad (2.532 ha).

En el departamento de Casanare, la Agencia Nacional de Tierras entregó 135 títulos para zonas focalizadas en el municipio de Maní.

Atlántico, Magdalena y Córdoba

El trabajo en Atlántico arrojó como resultado la entrega de 4 títulos (101 ha) en Baranoa y Sabanalarga, 7 títulos (50 ha) en Usiacurí y 2 predios (102 ha) en Ponedera.

En Magdalena se entregaron 269 títulos para zonas focalizadas y 30 ha para comunidades indígenas Kogui de la Sierra Nevada de Santa Marta, además del predio Jirokasaka, de 880 ha, al pueblo Arhuaco.

“Lo primero que quiero es agradecerles profundamente por la posibilidad de abrirme las puertas del territorio. Aprendí muchísimo de su cultura, de sus experiencias históricas, de lo que ha sido su trasegar. Me llevo esas lecciones para mi espíritu, para mi cuerpo, para lo que ha sido mi formación como ser humano y político”, expresó el director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman, desde la Sierra Nevada de Santa Marta a la comunidad Arhuaca, luego de haberle entregado de forma oficial el predio.

Lo hecho en Córdoba por la Agencia da cuenta de la entrega de 736 títulos para zonas focalizadas en Pueblo Nuevo, 73 títulos a entidades de derecho público y 67 títulos de propiedad.

“Estoy emocionado de estar acá, de estar al frente de ustedes, de revivir una lucha histórica y justa como la de la Reforma Agraria durante más de dos años. Creo que quienes se merecen un gran aplauso son las campesinas y los campesinos, que de manera organizada respaldaron este proyecto y todos sus procesos”, enfatizó desde Montería el director Harman, luego de su paso por la Sierra Nevada.

Nariño, Norte de Santander, Cesar y Bolívar

Nariño fue otro departamento al que llegó la Agencia. Allí, la entidad entregó 56 títulos (con 102 ha), 11 títulos para EDP (11 ha), 1 para una comunidad indígena y 1 para una comunidad afro.

El trabajo de la ANT se extendió a Norte de Santander, lugar en el que entregó 291 títulos (2.455 ha), 16 títulos (4 ha) para EDP, 1 predio de 4 ha y 2 predios que suman 58 ha.

“Me siento orgullosa de haber recibido el título que hace varios años he trabajado para el sustento de mi familia. Doy gracias a la Agencia de Tierras por habérmelo otorgado. Nunca perdimos la fe”, agradeció una de las beneficiarias, oriunda del municipio de Sardinata.

Luego, en Cesar, la Agencia Nacional de Tierras entregó 62 títulos (5.369 ha), 4 predios (798 ha), otros 3 predios con 132 ha y 1 predio a comunidades afro.

En Bolívar, la entidad entregó 57 títulos que suman 351 ha y 3 predios que suman 363 ha.

Cundinamarca, Caldas, Antioquia y Tolima

En Cundinamarca fueron entregados 10 títulos de zonas focalizadas y 226 títulos a EDP. En Caldas se entregaron 18 títulos de zonas focalizadas, 3 títulos a comunidades indígenas y 83 ha en Riosucio.

En Antioquia fueron entregados 87 títulos de propiedad (1.318 ha), 123 títulos a EDP (305 ha), 8 títulos a comunidades indígenas y 1 título a una comunidad afro (a indígenas y afro: 2.159 ha).

En Tolima se entregaron 291 títulos para zonas focalizadas en Rioblanco, Ataco y Chaparral. Asimismo, 108 títulos a entidades de derecho público, 456 ha mediante procesos de seguridad jurídica y 205 ha en San Luis.

La Guajira, Meta, Putumayo y Quindío

En La Guajira se adjudicaron 548 ha en Riohacha, 159 títulos para zonas focalizadas en Fonseca y 4 títulos colectivos indígenas.

En Meta fueron entregados 767 títulos (30.311 ha), otros 62 títulos (671 ha) y 163 títulos (251 ha) a EDP. Todo esto, en los municipios de Puerto Gaitán, Puerto López, Puerto Rico, Acacías, Mapiripán, Lejanías, Mesetas, Uribe y Villavicencio.

En Putumayo se otorgaron 91 títulos a entidades de derecho público y 5 títulos colectivos indígenas. En Quindío fueron entregados 10 títulos para entidades de derecho público y 16 títulos de seguridad jurídica.

Santander, Boyacá, Valle y San Andrés

En Santander, la ANT adjudicó 1.910 ha en Sabana de Torres, además de 13 títulos a EDP y 75 títulos de seguridad jurídica.

Boyacá también recibió tierras: 45 títulos (436 ha). En Valle del Cauca fueron entregadas 51 ha para comunidades indígenas en Trujillo y San Pedro, además de 11 títulos a entidades de derecho público y 7 títulos colectivos a comunidades indígenas.

Otro hecho importante tuvo lugar en Providencia, isla que forma parte del Archipiélago de San Andrés, donde la Agencia Nacional de Tierras entregó 115 títulos de propiedad a comunidades raizales perjudicadas por el paso del huracán Iota en noviembre del 2020.

“En representación de mi familia, estoy recibiendo el papel que nos certifica como dueños del pedacito de nuestra tierra. Después del huracán era tan difícil conseguir un documento que nos acreditara como propietarios, y ahora, después de tantos años, por fin puedo decir que tenemos un soporte legal. Damos gracias a la Agencia de Tierras por esto que hizo por nosotros”, indicó Ferma Livinstong, raizal que perdió su vivienda y local comercial a causa del fenómeno meteorológico.

La Agencia, de la misma forma, le entregó al alcalde de Providencia y Santa Catalina, Álex Ramírez, el título de propiedad de la represa Bowden para el mejoramiento de la calidad del agua, lo cual beneficiará de manera significativa a la comunidad.

Resultados nacionales

La Agencia Nacional de Tierras, bajo la dirección de Juan Felipe Harman, entregó al pueblo colombiano una Reforma Agraria fortalecida, con resultados que marcaron un punto de inflexión en la democratización del acceso a la tierra en Colombia.

Durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro, 831.323 ha ingresaron al Fondo de Tierras, fortaleciendo el principal instrumento para garantizar el acceso a la propiedad rural y atender una histórica deuda con el campesinado.

Este resultado fue posible gracias a una gestión del director Harman que permitió recuperar 337.846 ha mediante procesos agrarios, tierras que dejaron de estar en manos de estructuras ilegales o en condiciones de ocupación irregular para ponerse al servicio de campesinos, víctimas del conflicto armado y comunidades étnicas.

A ello se sumó la adquisición de 276.510 ha mediante compra directa, venta voluntaria de propietarios y la gestión articulada con la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y el Fondo para la Reparación de las Víctimas.

El fortalecimiento del Fondo de Tierras se tradujo en resultados concretos para las familias rurales. Durante el cuatrienio, la ANT entregó más de 381.900 ha a campesinas y campesinos que hoy producen alimentos, venden sus productos en mercados locales y nacionales y fortalecen la soberanía alimentaria del país.

Otro de los avances más contundentes de la Reforma Agraria fue la formalización de más de 2,4 millones de ha, garantizando seguridad jurídica a campesinos, víctimas del conflicto armado y comunidades étnicas que durante generaciones trabajaron la tierra sin contar con un título que respaldara sus derechos.

Este resultado histórico no solo duplicó la gestión del gobierno de Iván Duque, sino que consolidó una política pública orientada a fortalecer la seguridad jurídica y cerrar una deuda histórica con el campo colombiano.

La economía campesina también se fortaleció con la conformación de 1.341.598 ha en Zonas de Reserva Campesina, una apuesta que protegió el medioambiente, impulsó la producción de alimentos, fortaleció la organización comunitaria y garantizó el arraigo y la permanencia de las familias rurales en el campo.

Gobierno que transforma

La maratón nacional de entregas es muestra del compromiso de un Gobierno que transformó las promesas en hechos concretos para el campesinado y que, hasta el último día de su mandato, trabajó por garantizar tierra, seguridad jurídica y dignidad para quienes históricamente habían sido excluidos del acceso a la propiedad rural.

Con seguridad jurídica de los predios, las familias beneficiarias podrán acceder a créditos, fortalecer sus proyectos productivos, acceder a vivienda rural y permanecer en sus territorios.

Al campo se le cumplió con resultados. La Reforma Agraria avanzó hasta el último día del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Hoy cerramos una etapa con la tranquilidad de haber entregado todo nuestro esfuerzo para hacer realidad la Reforma Agraria. Recorrimos el país, escuchamos a las comunidades, enfrentamos desafíos y trabajamos con la convicción de que la tierra debía volver a ser una oportunidad para quienes la han cuidado y labrado durante generaciones. Nos vamos con la satisfacción de haberle devuelto la esperanza al campesinado colombiano y transformado vidas”, puntualizó el director Juan Felipe Harman en su último día de trabajo al frente de la máxima autoridad de tierras de la nación.