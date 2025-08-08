La U.D.C.A nombró a su nuevo rector: el Dr. Manuel Esteban Acevedo Jaramillo

Dr. Manuel Esteban Acevedo Jaramillo. Foto: Cortesía UDCA

La Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales – U.D.C.A celebra con entusiasmo la llegada del Dr. Manuel Esteban Acevedo Jaramillo como nuevo rector de la institución, quien asumió oficialmente sus funciones desde el 01 de agosto de 2025. El nombramiento marca el inicio de una etapa renovada, en la que la excelencia académica, la transformación educativa y el compromiso social se proyectan como pilares fundamentales bajo su liderazgo.

El Dr. Acevedo Jaramillo, destacado por su sólida formación como Negociador Internacional y Magíster en Economía Aplicada de la Universidad EAFIT, suma a su perfil académico especializaciones en Estado, Políticas Públicas y Desarrollo, y en Economía de la Universidad de los Andes. Con más de dos décadas de experiencia en el sector educativo, su trayectoria ha sido ampliamente reconocida por impulsar procesos de innovación, internacionalización y fortalecimiento institucional en distintas entidades del país.

A lo largo de su carrera, el Dr. Acevedo ha ocupado cargos de alta responsabilidad en organismos públicos y privados. Fue presidente de ICETEX y ha sido asesor y directivo en diversas instituciones nacionales e internacionales. Su liderazgo ha estado orientado a la creación de políticas públicas inclusivas, la promoción del acceso equitativo a la educación y el desarrollo de alianzas estratégicas entre la academia, el Estado y el sector productivo. Su trabajo ha sido fundamental en la construcción de modelos educativos sostenibles, centrados en la equidad, la pertinencia y la innovación.

La comunidad universitaria ha recibido al nuevo rector con calidez y sentido institucional. Desde su llegada, el Dr. Acevedo ha mostrado una actitud entusiasta y cercana, participando activamente en espacios de diálogo y encuentro con estudiantes, docentes, administrativos y directivos. Su disposición para escuchar, proponer y construir en conjunto ha sido percibida como una señal clara de apertura y compromiso con el crecimiento colectivo.

La U.D.C.A, reitera su satisfacción por contar con un líder de tan alta trayectoria y confía en que su visión estratégica contribuirá de manera decisiva al fortalecimiento de nuestra misión académica, científica y a la transformación hacia la sostenibilidad.