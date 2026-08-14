La Universidad de Cartagena se solidariza con los afectados por la emergencia nacional

El cronograma de visitas presenciales comenzará el jueves 13 de agosto y terminará el viernes 21 de agosto. Foto: Cortesía

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La Universidad de Cartagena hace un llamado a sus docentes y personal administrativo para sumarse voluntariamente a la campaña “Un Día por Ellos”, una iniciativa que busca transformar la solidaridad en ayuda concreta para las familias y comunidades que enfrentan la grave emergencia que atraviesa el país a cuenta del terremoto del pasado lunes 10 de agosto.

Trabajadores, docentes y administrativos de la Universidad de Cartagena podrán autorizar el aporte equivalente a un día de salario a través de dos modalidades habilitadas por la institución. La primera es la vía virtual, mediante un enlace que estará disponible en las historias oficiales de Instagram de la Universidad y en un código QR incluido en las piezas informativas del carrusel digital.

La segunda opción es presencial, con equipos de apoyo que recorrerán los distintos campus y claustros durante los próximos días para facilitar la autorización física del descuento

El plazo máximo para realizar la autorización vence el viernes 21 de agosto de 2026, y los recursos recolectados serán canalizados a través de los organismos designados por la Presidencia de la República. Al cierre de la campaña, la Universidad se compromete a rendir cuentas públicas sobre el total recaudado y la entrega de los fondos a las zonas más afectadas.

El cronograma de visitas presenciales comenzará el jueves 13 de agosto y terminará el viernes 21 de agosto:

Jueves 13 de agosto

9:00 a. m. – 11:00 a. m. | Claustro de San Agustín

2:00 p. m. – 4:00 p. m. | Claustro de La Merced

Viernes 12 de agosto

9:00 a. m. – 11:00 a. m. | Campus de Zaragocilla

2:00 p. m. – 4:00 p. m. | Campus de San Pablo

Lunes 17 de agosto

9:00 a. m. – 11:00 a. m. | Campus Piedra de Bolívar

Martes 18 de agosto

9:00 a. m. – 11:00 a. m. | Claustro de San Agustín

2:00 p. m. – 4:00 p. m. | Claustro de La Merced

Jueves 19 de agosto

9:00 a. m. – 11:00 a. m. | Campus de Zaragocilla

2:00 p. m. – 4:00 p. m. | Campus de San Pablo

Viernes 21 de agosto

9:00 a. m. – 11:00 a. m. | Campus Piedra de Bolívar

Para más información, se invita a la comunidad a consultar las historias de Instagram y los canales oficiales de la institución.