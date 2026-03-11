La visión que está redefiniendo la seguridad privada en Colombia

Luis Fernando García Tarquino, gerente general de Seguridad Atlas. Foto: Santiago Ramírez Marín

Luis Fernando García Tarquino, gerente general de Seguridad Atlas, está liderando una transformación conceptual en el sector de la seguridad privada en Colombia. Su propuesta es clara: dejar de entender la seguridad como un gasto operativo y empezar a verla como un habilitador estratégico que genera valor para las empresas y fortalece su competitividad.

Al frente de una compañía caleña con 51 años de historia y cobertura nacional, García dirige una operación que supera los 10.000 colaboradores. Sin embargo, su liderazgo no se limita a la gestión operativa. Desde su rol ha impulsado una visión que integra tecnología avanzada, analítica de datos y talento humano especializado para rediseñar el servicio de seguridad y alinearlo con las nuevas dinámicas empresariales.

En diálogo con El Espectador, el directivo explicó que durante décadas la seguridad privada fue vista como un gasto necesario para proteger activos. Hoy, en cambio, su enfoque propone integrarla a la cadena de valor de las organizaciones.

“Históricamente la seguridad se ha visto como un gasto que hay que hacer de soporte al negocio. Nosotros queremos interpretarla diferente: como un costo asociado a la cadena de valor del cliente y capaz de producir valor”, señaló. Ese valor se refleja en menos pérdidas, menor exposición al riesgo y una operación empresarial más eficiente, apoyada en herramientas como la analítica de video, los sistemas de control de acceso y el uso inteligente de la información.

Parte de esa perspectiva se explica por la trayectoria de García dentro de la compañía. Con 27 años de carrera en Seguridad Atlas, ha ocupado cargos en áreas clave como desarrollo humano, operaciones, gerencia regional en Bogotá y dirección financiera. Esa experiencia le ha permitido comprender el negocio desde múltiples ángulos y desarrollar un liderazgo basado en una visión integral.

“He tenido la fortuna de hacer plan carrera en la empresa. Eso me ha dado una visión holística del negocio, pero también la capacidad de entender las necesidades del cliente y ser empático con los colaboradores”, explicó.

Para García, el futuro del sector está en la integración entre tecnología y talento humano, un modelo que describe como seguridad inteligente o seguridad híbrida. En este esquema, las herramientas tecnológicas no reemplazan a las personas, sino que transforman su rol hacia funciones más especializadas de análisis e interpretación de datos.

“Hoy es posible diseñar soluciones de seguridad donde se necesiten menos hombres en campo, pero con mayor capacidad de análisis y generación de valor”, indicó. Sistemas perimetrales con sensores, cámaras con analítica, radares, drones y centros de monitoreo permiten mantener e incluso mejorar los niveles de eficiencia operativa.

En esa misma línea, la compañía ha desarrollado plataformas tecnológicas propias como Operación en Línea Atlas (OLA), que permite a los clientes monitorear su operación desde un smartphone, y Data Suite, una herramienta que integra cámaras, controles de acceso y sistemas de seguridad en una sola plataforma.

También trabajan en Sigu, una aplicación orientada a la seguridad urbana que busca ofrecer rutas más seguras mediante mapas de calor y permitir a los usuarios solicitar ayuda en caso de emergencias médicas o de seguridad. Todas estas soluciones se apoyan en Admira, un software de análisis de riesgos que permite diseñar estrategias de protección adaptadas a cada cliente.

El entorno actual, marcado por cambios tecnológicos acelerados y nuevas dinámicas laborales, exige a las organizaciones adaptarse con rapidez. García sostiene que en su sector la zona de confort prácticamente no existe. “Aquí la zona de confort dura una semana, por no decir que un día”, afirmó, al explicar que los equipos deben estar en permanente lectura del entorno para tomar decisiones oportunas.

A esto se suma un cambio generacional en los liderazgos empresariales. La presencia creciente de millennials y centennials en cargos directivos, según el ejecutivo, está generando nuevas formas de pensamiento y gestión que enriquecen la toma de decisiones.

Más allá de la tecnología, García insiste en que la base del sector sigue siendo el talento humano. En una empresa con más de 10.000 empleos directos, la formación y la cultura organizacional son factores clave.

“Estamos cuidando vidas y patrimonios. Cualquier error puede tener consecuencias graves, por eso trabajamos mucho en sensibilizar a las personas sobre el propósito de lo que hacen”, explicó. La compañía promueve una cultura centrada en el servicio, el trabajo por objetivos y el liderazgo participativo, donde cada colaborador comprende la importancia de su rol.

Finalmente, García considera que los líderes empresariales deben asumir un papel activo en la construcción del país. Desde su perspectiva, el desarrollo económico y la seguridad requieren una visión compartida entre empresas, trabajadores y Estado.

“Tenemos que ser pro-país. Hay que pensar en las nuevas generaciones, en la sostenibilidad y en construir un futuro que perdure”, afirmó. Para el directivo, el cambio comienza en las acciones cotidianas: “No hay que hacer cosas extraordinarias; más bien que cada cosa que hagamos sea extraordinaria. Así empezamos a construir algo distinto”.