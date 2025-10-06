LaCardio, entre los 10 mejores hospitales de la región, según el Ranking IntelLat

Este ranking, considerado uno de los más rigurosos de la región, evalúa factores como la seguridad del paciente, los resultados clínicos, la sostenibilidad, entre otros. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Fundación Cardioinfantil – LaCardio fue reconocida como uno de los 10 mejores hospitales de Latinoamérica en el Ranking IntelLat 2025, un logro que reafirma su liderazgo en excelencia clínica, innovación tecnológica y compromiso humano.

Este ranking, considerado uno de los más rigurosos de la región, evalúa factores como la seguridad del paciente, los resultados clínicos, la sostenibilidad, la gestión del talento humano y la eficiencia institucional. En este contexto, LaCardio obtuvo reconocimientos destacados: fue el hospital número uno en sostenibilidad en Colombia y en Latinoamérica, el número uno en experiencia del paciente en Colombia y segundo en toda la región, además de ocupar el primer lugar en cardiología en el país y el segundo en Latinoamérica.

Un referente en cardiología para toda la región

LaCardio se ha consolidado como el centro cardiovascular más completo del país, ofreciendo atención integral desde la prevención hasta el trasplante. Sus resultados al cierre de 2024 reflejan la magnitud de su trabajo: realizó 1.500 cirugías cardiovasculares, más de 8.000 procedimientos en electrofisiología, 11 trasplantes de corazón, 4.000 cirugías vasculares, 6.000 procedimientos de hemodinamia y más de 53.000 diagnósticos no invasivos.

El hospital cuenta con un portafolio que abarca cardiología clínica para adultos y niños, cirugía cardiovascular, programas de rehabilitación cardíaca, atención a la falla cardiaca y el Instituto de Cardiopatías Congénitas y del Adulto. Este enfoque integral le permite acompañar a los pacientes en cada etapa de su vida con una medicina altamente especializada y humana.

La mejor experiencia para el paciente

Con un Net Promoter Score (NPS) de 87,3%, LaCardio se ubica entre las instituciones de salud con mayor nivel de satisfacción y lealtad de pacientes en la región. Su enfoque en la experiencia humana se refleja en programas únicos como “Peluditos de corazón”, que ofrece apoyo emocional con animales de compañía; acompañamiento en final de vida; y educación para el paciente y su familia, promoviendo el autocuidado y la prevención.

Un hospital sostenible con impacto social

LaCardio también lidera en sostenibilidad. Es la primera institución de salud en Colombia en recibir el Sello Plata ICONTEC en sostenibilidad, reconocimiento a su gestión ambiental, social y económica. Además, impulsa programas sociales que transforman comunidades:

Regale una vida , su programa insignia, realiza entre 14 y 15 brigadas anuales de salud cardiovascular pediátrica, llegando a cerca de 300 municipios y beneficiando a más de 16.000 niños .

Generación más limpia , orientado a fortalecer el compromiso ambiental.

Comer con alegría , con más de 25 años de trabajo en educación nutricional en Usaquén.

Pedagogía hospitalaria, que garantiza la continuidad educativa de los niños hospitalizados y fue reconocido por la ANDI como el #1 en la categoría Arquetipo del Héroe por su impacto social.

“Este logro no es un punto de llegada, sino una plataforma para seguir avanzando. Elegir a LaCardio no es una apuesta, es garantía. Detrás de cada ranking están nuestros médicos, enfermeras y colaboradores que, con ciencia y corazón, transforman destinos”, afirmó el Dr. Juan Gabriel Cendales, director ejecutivo de LaCardio.

Con este nuevo hito, LaCardio reafirma su posición como un orgullo colombiano y un referente latinoamericano en medicina cardiovascular, demostrando que la excelencia clínica puede ir de la mano con la innovación, la sostenibilidad y la calidez humana.