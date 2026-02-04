LaCardio registra niveles críticos de sobreocupación en Urgencias de Adultos

Foto: Cortesía LaCardio

La Fundación Cardioinfantil – LaCardio informa a la opinión pública que, actualmente, su servicio de Urgencias de Adultos presenta una sobreocupación del 320 %, superando ampliamente la capacidad instalada de la institución.

En los últimos meses, el servicio de Urgencias se ha convertido para muchos usuarios en la primera opción de atención, principalmente debido a su alta capacidad resolutiva. No obstante, es fundamental recordar que este servicio está diseñado exclusivamente para la atención de personas con condiciones agudas, críticas o que representan un riesgo inmediato para la vida.

En la actualidad, una proporción significativa de los diagnósticos atendidos en Urgencias corresponde a condiciones que, de acuerdo con criterios médicos, podrían resolverse de manera segura mediante consultas programadas, atención prioritaria u otros servicios ambulatorios, así como a la realización de estudios diagnósticos que no requieren manejo urgente. Este uso inadecuado impacta la capacidad del servicio para responder de forma oportuna a los pacientes que realmente requieren atención inmediata.

Esta situación refleja no solo patrones de uso de los servicios de salud, sino también las limitaciones estructurales del sistema en el acceso oportuno a la atención ambulatoria y especializada. Frente a este escenario, se hace necesario avanzar en soluciones coordinadas entre aseguradores, prestadores y autoridades sanitarias que permitan garantizar una atención adecuada, continua y sostenible.

Ante este panorama, la Institución hace un llamado a la ciudadanía para que acuda al servicio de Urgencias únicamente cuando la condición clínica represente un riesgo vital o requiera atención inmediata. Asimismo, recuerda que, cuando la condición de salud lo permita, los usuarios pueden hacer uso de otros recursos del sistema, tales como:

Consultar la red de urgencias de acuerdo con la complejidad de los síntomas.

Acudir a las Unidades de Atención Primaria de la red de cada asegurador.

Solicitar citas de control en su centro especializado.

Acceder a servicios de teleconsulta.

Solicitar citas prioritarias o de consulta externa.

De manera paralela, LaCardio trabaja de forma articulada con las aseguradoras y la red de atención en los procesos de remisión y ubicación de pacientes, con el objetivo de disminuir la sobreocupación y garantizar una atención segura, oportuna y de calidad.

La Institución evalúa de manera permanente esta situación e implementa las medidas necesarias para su manejo, reiterando su compromiso con brindar la mejor medicina con corazón. No obstante, informa que los niveles de servicio pueden verse impactados por esta condición y agradece a la comunidad su comprensión, corresponsabilidad y colaboración.