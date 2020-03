Las implicaciones financieras de la cuarentena

Omar Patiño*

En un escenario que nadie tenía previsto, muchos son los hábitos de vida que las personas deben modificar, en todos los ámbitos y roles en los cuales cada quien se desenvuelve, y las finanzas personales y familiares no son la excepción.

Esta crisis nos ha puesto en escenarios financieros que no hubiésemos imaginado en otras circunstancias, no podemos hablar de dos caras de la moneda, son muchas más caras, cada una dependiendo de la realidad financiera personal.

La disparidad de situaciones no permite hacer un análisis generalizado de la manera como deben administrarse las finanzas por estos días; de la misma manera como hay personas que mantienen sus condiciones laborales sin modificación y cuentan con que cada 15 o 30 días van a recibir su remuneración, están los asalariados a quienes les han suspendido el contrato, les han otorgado vacaciones o les han cambiado las condiciones y se ven afectados en su flujo de caja.

Por otro lado, entre las personas que son independientes también hay sustanciales diferencias. Mientras algunos no ven afectado su ingreso por que se dedican a actividades comerciales o de fabricación de bienes y servicios necesarios para atender a la población en medio de la crisis, otros viven del ingreso que pueden generar en su actividad diaria, si no lo generan no hay posibilidad de comprar los bienes de primera necesidad para la manutención personal y familiar.

También hay independientes que han desarrollado mecanismos de ahorro, de pronto con una intención distinta, que les permiten tener un colchón para usar en estos días o quienes, por su misma actividad, a pesar de no contar con dichos ahorros, tienen la posibilidad de acceder a recursos, bien sea por tarjeta de crédito u otras modalidades de financiamiento.

Para quienes no ven afectado su normal flujo de caja, las posibilidades son amplias, el gasto se está reduciendo considerablemente y al final de la crisis podrán evidenciar que su volumen disminuyó por cuenta del confinamiento; compras por impulso, salidas a comer o gastos hormiga serán algunos de los egresos que no se realizarán y que pueden verse representados en un importante ahorro.

Una de las otras tantas caras de esta moneda, en el otro extremo, es la de quienes generan el ingreso diario, tal vez la única solución viable y real es hacer uso de los programas que, desde los gobiernos nacional y local, se están implementando, no es alternativa salir en busca del ingreso, pueden ser más grandes las consecuencias futuras que los beneficios presentes, una amplia exposición es altamente riesgosa de cara al contagio del virus.

En esta categoría no solo están quienes trabajan en las calles de las ciudades, también quienes por su misma profesión u oficio dependen del cliente del día, algunos de ellos con negocios propios que funcionan en locales en los que pagan arriendo y asumen los costos de los servicios públicos; me refiero a peluqueros y manicuristas, pintores, maestros de obra, mecánicos, conductores de bus o taxi, floristerías, lavanderías, entre tantos otros, quienes por tener un menor nivel de informalidad, posiblemente puedan tener mayor opción de tener recursos para paliar la crisis.

Los impactos que la crisis va a generar sobre las finanzas personales son trascendentes en el tiempo, no es una situación coyuntural, el menor ingreso no se va a recuperar mientras que el gasto se tiene que asumir, con restricciones si se quiere, pero se debe asumir. No es un problema de niveles socioeconómicos, en mayor o menor cuantía se sentirá el impacto.

Como en otros aspectos de la vida, las finanzas no serán lo mismo una vez superada la pandemia, todos habremos aprendido, todos tendremos la opción de optimizar el uso del dinero y planear acciones que nos permitan mejorar en ese aspecto, entender que en términos financieros existe un hoy pero también un mañana, mañana que es incierto y para el cual debemos prepararnos.

*Experto en Finanzas Personales y docente de la Facultad de Administración, Finanzas y Ciencias económicas de la Universidad Ean