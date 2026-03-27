Líderes de Terpel, KFC y Google comparten las claves del éxito

El Foro una vez más contó con grandes referentes empresariales que dejaron inspirados a los asistentes, que desde ya separan espacio en su agenda, para participar en el próximo Foro. Foto: Cortesía Cámara de Comercio de Pereira

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El evento, moderado por el reconocido periodista Yamit Palacio, contó con la participación de 200 asistentes y tres figuras clave del mundo corporativo: Juanita Ochoa (Terpel), Jaime Gómez (KFC) y Linda Patiño (Google).

Un espacio para crecer juntos

Durante la apertura, Jorge Iván Ramírez Cadavid, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Pereira, destacó que este foro no solo es una instancia de formación, sino un punto de encuentro estratégico.

“Este espacio busca traer las experiencias del mundo a Pereira. Queremos que tomen mejores decisiones para ser más eficientes y rentables”, afirmó Ramírez Cadavid, quien además anunció que la Cámara pone a disposición de los afiliados cerca de 40 profesionales en diversas áreas para asesorías gratuitas y cerró con la presentación del Pabellón de las Artes, el cual servirá de impulso al sector del entretenimiento local como parte integral del desarrollo regional.

Fueron muchas las lecciones de los protagonistas del Foro, por su parte (Jaime Gómez, KFC Colombia) afirmó la importancia de que un líder tenga el norte claro y el arte de delegar.

El Gerente General de KFC Colombia enfatizó que la mayor fortaleza de un emprendedor es tener un objetivo definido. Sin embargo, advirtió sobre la trampa de querer controlarlo todo:

Dejar de ser “todero”: “Si quieres crecer, no puedes seguir haciendo todo”. El crecimiento real llega cuando el líder aprende a delegar.

Talento joven: Invitó a no temer a la contratación de perfiles jóvenes, enfocándose más en la presión individual por resultados que en la presión organizacional.

Para Juanita Ochoa de Terpel, la innovación y el cliente en el centro

De 20 estaciones en Bucaramanga a ser una multilatina con más de 2,000 puntos, Terpel ha evolucionado de una empresa de combustibles a un ecosistema de tecnología.

La cultura del fallo: “Nos ha funcionado fallar. Probar, reconocer si no funciona y meterle la ficha a lo que sí”.

Marketing moderno: La clave ha sido poner al cliente en el centro y adaptar el lenguaje a las tendencias vanguardistas.

Linda Patiño de Google manifestó que es clave el propósito y utilidad digital

La Gerente de Comunicaciones de Google y Women to Watch 2024 recordó que Google nació en un garaje hace 27 años con una misión clara: Organizar la información del mundo.

Liderazgo con misión: En la era tecnológica, el líder debe usar su tiempo para dar guía y propósito.

Relaciones humanas: "Las relaciones superan los letreros". El éxito se basa en el beneficio mutuo y la motivación personal.

Entre los líderes, empresarios y directivos que participaron en el Foro, Margarita Hincapié, del Warthrace Center Pereira, calificó como un paraíso del que se siente, muy feliz de participar .“ Me siento muy feliz y orgullosa haber participado en este foro de gerentes, es un espacio que inspira, que conecta talento y refuerza al posicionamiento de Pereira como un ancla a nivel nacional e internacional en temas de turismo, de negocios, de comercio”.

El Foro una vez más contó con grandes referentes empresariales que dejaron inspirados a los asistentes, que desde ya separan espacio en su agenda, para participar en el próximo Foro.