Liliana Majana y Dumek Turbay lideran campaña Cartagena unida por Colombia por el sismo

El Coliseo Bernardo Caraballo continuará habilitado como principal punto de acopio de las ayudas humanitarias del Distrito Foto: Cortesía

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Las imágenes que ha dejado el terremoto de 7,4 que sacudió a Colombia en la mañana del lunes, 10 de agosto, han conmovido al mundo y Cartagena no ha sido la excepción. Es por esto que desde la Alcaldía Mayor de Cartagena, bajo el liderazgo de la gestora social, Liliana Majana, y el alcalde Mayor, Dumek Turbay, se ha dispuesto el Coliseo Bernardo Caraballo como punto de recolección de ayudas humanitarias, que se enviarán a las regiones más afectadas por el sismo.

“La invitación es que nuevamente nos unamos para mostrar ese corazón ese corazón sencillo y humilde que nos caracteriza a los cartageneros. El Bernardo Caraballo ha sido escogido como el punto de acopio, donde recibiremos a todas las donaciones que la ciudad quiera hacer. Los cartageneros siempre hemos demostrado que cuando nos unimos, mostramos resultados”, expresó Liliana Majana, gestora social del Distrito.

¿Qué puedes donar?

En el coliseo Bernardo Caraballo, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, el equipo de la Alcaldía Mayor de Cartagena y la Unidad de Gestión de riesgos están recibiendo donaciones como kits de aseo, alimentos no perecederos, herramientas de búsqueda como linternas, cascos, entre otros, insumos de salud, kits para bebés, agua potable, sábanas y mucho más.

La gestora Social convoca a toda la ciudadanía para sumarse a la campaña Cartagena unida por Cartagena, que a lo largo de la semana, continuará recibiendo donaciones en los horarios mencionados. Colombia nos necesita y nuestra ciudad se suma con sus aportes.

A su vez, el alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, agradeció a los cartageneros por la solidaridad desplegada e invitó a la ciudadanía a seguir donando. El Coliseo Bernardo Caraballo continuará habilitado como principal punto de acopio de las ayudas humanitarias del Distrito, en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., y se informará de manera oportuna a través de los canales oficiales de la Alcaldía de Cartagena la fecha definitiva de cierre de recolecciones previa al envío a las zonas del país afectadas.