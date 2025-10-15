Línea 123 de Bogotá: atención más rápida e inclusiva con nuevas herramientas

La Línea 123 de Bogotá se moderniza: videollamada, chat silencioso y geolocalización avanzada al servicio de la vida. Foto: Cortesía

En el marco del Día Mundial de las Ciudades, que este año se celebra en Bogotá bajo el llamado global a construir urbes más seguras, inclusivas e inteligentes, la capital del país se consolida como referente en innovación para la atención de emergencias.

La Línea de Emergencias 123, reconocida como el canal único de atención integral a situaciones que ponen en riesgo la vida, la seguridad o la convivencia de los ciudadanos, continua con su transformación tecnológica que refuerza su cobertura, eficacia y accesibilidad. Desde el pasado 29 de enero, esta línea cuenta con nuevas herramientas digitales: videollamada, chat silencioso y geolocalización avanzada e inmediata, las cuales ya han sido utilizadas en más de 23.000 incidentes.

Estas innovaciones, que ya cubren el 100 % de la operación de la Línea 123, fortalecen el modelo de ciudad inteligente y solidaria que impulsa Bogotá, en el que la tecnología se pone al servicio del bienestar y la seguridad ciudadana. Más de 500 operadores, despachadores, analistas y supervisores de entidades como la Policía, Bomberos, Secretaría de Salud, Movilidad, Mujer, IDRD e IDPYBA han sido capacitados en el uso de estas nuevas herramientas.

Videollamada

Ahora, los ciudadanos pueden realizar videollamadas con los organismos de emergencia para mostrar en tiempo real lo que está ocurriendo. El organismo de emergencia asignado, de acuerdo al caso, evalúa la situación y, de ser necesario, envía un enlace por WhatsApp o SMS para establecer la conexión.

Durante la videollamada, el ciudadano puede compartir fotografías o transmitir en vivo la emergencia desde su dispositivo, permitiendo que diferentes agencias como el CRUE, Bomberos o Policía visualicen simultáneamente la situación y actúen con mayor oportunidad y eficacia.

Chat silencioso

El chat silencioso permite comunicarse de forma escrita con la Línea 123, especialmente en casos donde hablar representa un riesgo. Esta funcionalidad es clave para proteger a mujeres víctimas de violencia, menores de edad o personas en situaciones de secuestro o amenaza, y también facilita la atención de personas con discapacidad auditiva o del habla.

Geolocalización avanzada

Otra de las innovaciones es la geolocalización avanzada, que permite identificar con exactitud la ubicación del ciudadano, reduciendo los tiempos de búsqueda y optimizando la respuesta de los organismos de emergencia.

Además, el sistema permite conocer el estado del mensaje y la calidad de la señal de Internet, garantizando una comunicación efectiva. En todo momento, el ciudadano conserva el control sobre los permisos otorgados, los cuales expiran al finalizar la llamada.

Con estas nuevas funcionalidades, la Línea 123 reafirma su compromiso con una Bogotá más moderna, inclusiva y confiable, donde la tecnología salva vidas y asegura que nadie quede sin ayuda cuando más la necesita.