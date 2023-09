“Lo fundamental es continuar con la comunicación del riesgo del Covid-19”

Dicha estrategia estuvo trazada por la formulación de planes de contingencia anuales y planes de acción dirigidos a cada una de los 116 municipios. Foto: Cortesía

El plan de manejo del Covid-19 en un departamento como Cundinamarca fue algo planeado y estructurado desde el inicio. Incluso desde el primer caso, que ocurrió el 9 de marzo de 2020, desde ese momento el gobernador Nicolás García y el secretario de Salud, Gilberto Álvarez, tomaron acción para acoger toda la estrategia que desde el Ministerio de Salud se dictaminó y así salvar miles de vidas en toda la región

Dicha estrategia estuvo trazada por la formulación de planes de contingencia anuales y planes de acción, dirigidos a cada una de los 116 municipios y poblaciones que confirman el departamento de Cundinamarca.

Ivonne Organista Insuasti, medica epidemióloga y salubrista pública de la Dirección de Salud Pública de la Secretaria de Salud de Cundinamarca, habló con El Espectador de las diferentes decisiones, procesos y todas las acciones que el personal de salud tomó durante todos los meses en los que pandemia ocasionada por Covid-19 trastocó todos los planes de vida de miles de personas.

Para la salubrista pública, Cundinamarca fue uno de los departamentos ejemplo de Colombia en lo que concernió al manejo del virus, en especial por las inversiones que tuvo, no solo al ser el departamento líder en el Plan de Vacunación 2020-2023 con un total del 98% de la población que recibió dosis, sino también por destinar más de 11 mil millones que estuvieron destinado a la dotación de equipos e insumos, transporte de biológicos, evaluación de coberturas y en el talento humano, cuyo rubro, por encima de los 5 mil millones fue el más alto.

“Para poder cubrir todo nuestro territorio se necesitaba talento humano, que basado en nuestro plan de acción en todo el departamento, se generó en cuatro ejes estratégicos que fueron la comunicación del riesgo, la toma de prueba oportunas, la comunicación en cuanto al aislamiento temprano y el acompañamiento a las entidades encargadas de la prestación en salud”, explicó Organista Insuasti.

Otro rubro importante en cuanto a lo que fue el manejo del Covid 19 en Cundinamarca tuvo que ver con la inversión hospitalaria. El departamento tuvo un incremento del 81% de las camas de Cuidado Intensivo e intermedio, además también durante este tiempo esta región del país inauguró el Área de Biología Molecular, obteniendo así la certificación como laboratorio colaborador del Instituto Nacional de Salud para el procesamiento de pruebas Covid-19 y viruela del mono.

“Afortunadamente esta inversión ayudó a la mitigación de los contagios de 2021 a 2022, una disminución considerable tanto de contagios como de fallecidos”, cuenta Ivonne Organista, quien asegura que la capacidad de prevención debe ser un legado que se debe conservar

“Esto ha servido para prever una situación antes de que pase. En esta experiencia que tuvimos con el Covid-10 nos demostró lo que creíamos, que la prevención es el modelo fundamental en la salud pública para que así como sociedad evitemos enfermedades que sean altamente contagiosas y que claramente se aumentan los costos en la salud”, afirma Organista, quien asegura que la inversión en programas de prevención de educación a la comunidad sirven para generar y evitar que se incrementen los gastos en salud, en especial en el tratamiento de enfermedades que pudieron ser evitables.

Pero, ¿qué se debe hacer a futuro? La medica es certera al responder que todo pasa por la prevención y educación. “Lo fundamental es continuar con la educación y la comunicación del riesgo. Algo que nosotros no hemos dejado de hacer, ni mucho menos hemos bajado la guardia. Lo continuamos haciendo con nuestros 116 municipios del departamento. Aunque muchas personas no creen o muchos entidades no creen, a pesar de que pasamos por una pandemia, hay personas que en veredas o en sitios distantes a los centros poblados, aún no conocen cuáles son las medidas de prevención, no saben que si se inicia con sintomatología respiratoria o si se debe usar tapabocas, seguir con adecuado lavado de manos. Las medidas predictivas y preventivas nos ayudan a evitar más adelante un aumento de contagios y Cundinamarca en eso continúa trabajando y fortaleciendose, en especial en la educación a las personas y en el conocer de qué se basa la enfermedad y cómo puedo prevenirla”.