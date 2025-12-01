Felipe González, presidente de Nestlé Colombia. Foto: Cortesía

¿Cuál es la importancia de la Escuela de Titanes?

La Escuela de Titanes representa una plataforma fundamental para impulsar a quienes, con grandes ideas e iniciativas, están determinados a transformar el mundo. Desde Nestlé, queremos nutrir estos proyectos y alimentar el espíritu de quienes los lideran, aportando conocimiento, experiencia y visibilidad para llevar sus iniciativas a otro nivel y así contribuir a una Colombia mejor. Cada categoría de Titanes Caracol resuena con nuestros pilares: salud y bienestar, educación de calidad, innovación, sostenibilidad e inclusión.

Para Nestlé, ¿Por qué es importante participar en esta Escuela?

Con Caracol tenemos un objetivo común: Impulsar iniciativas que ayuden a crear oportunidades de empleabilidad y emprendimiento para los jóvenes colombianos. Para Nestlé, participar en la Escuela de Titanes es una oportunidad de unir nuestro compromiso social con herramientas de capacitación y gestión, generando grandes transformaciones. Nuestra experiencia con la Iniciativa por los Jóvenes nos ha demostrado que la formación técnica y en habilidades blandas abre oportunidades de empleabilidad, emprendimiento y agroemprendimiento, beneficiando ya a más de 5.000 jóvenes en Colombia.

¿Cuál es la característica principal que identifica de los Titanes Caracol?

Lo que más nos inspira de los Titanes es su espíritu de grandeza: ese impulso que guía cada paso, recarga su energía y les permite ver más allá de la realidad actual para construir país. Los Titanes no solo lideran proyectos, sino que co-construyen habilidades y sueños junto a sus comunidades y aliados como Nestlé.

¿Qué diferencia a la Escuela de Titanes de otros programas de liderazgo social?

La Escuela de Titanes se diferencia por su enfoque en la co-creación. No venimos a enseñar, sino a construir juntos habilidades para forjar la sociedad que tanto los Titanes como Nestlé soñamos para Colombia. Además, integra formación en liderazgo, habilidades blandas, oratoria, innovación y desarrollo de proyectos, conectando a los participantes con oportunidades reales de crecimiento.

¿De qué manera se conecta el propósito de Nestlé con el espíritu de los Titanes?

El propósito de Nestlé de “Desarrollar todo el poder de la alimentación para ayudar a mejorar la calidad de vida hoy y para las futuras generaciones”, se alinea perfectamente con el espíritu de los Titanes, quienes buscan transformar sus territorios y construir un futuro mejor. Compartimos la visión de impulsar el desarrollo sostenible, la inclusión y la generación de oportunidades, trabajando juntos por una Colombia más próspera y equitativa.

¿Qué mensaje les envía a los titanes de Colombia?

A todos los Titanes de Colombia, nuestro mensaje es de admiración y reconocimiento. Su trabajo refleja el compromiso con las necesidades del país, dinamizando la economía, generando investigación y movilizando causas sociales. Les invitamos a creer en ustedes y en sus soluciones, porque Colombia necesita más Titanes dispuestos a construir respuestas innovadoras, sostenibles y escalables.

¿Cómo cree que puede fomentarse la aparición de Titanes en Colombia?

Fomentar la aparición de nuevos Titanes requiere visibilizar sus iniciativas, conectarles con oportunidades de apoyo y desarrollo, y brindarles formación y acompañamiento. Programas como Titanes Caracol y la Iniciativa por los Jóvenes de Nestlé son ejemplos de cómo, al descubrir y potenciar el talento local, podemos contribuir a construir país desde los territorios y transformar positivamente el futuro de las comunidades.