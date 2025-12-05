Los agentes IA y otras novedades del re:Invent 2025

El re:Invent 2025 de Amazon Web Services reúne cada año, en el frío seco de Las Vegas, a miles de amantes de la tecnología, desarrolladores, startups, ingenieros, expertos en IA, entre otros. Foto: Noah Berger - Noah Berger

Rodeado de más de 60.0000 personas —la mayoría de ellas que trabajan silenciosamente—, todos estos entusiastas de la tecnología son quienes están transformando el mundo, hoy y en un futuro cada vez más cercano. Las innovaciones tecnológicas siempre están cargadas de optimismo: del sueño de tener un mundo mejor que el actual y de que nuestro paso por el planeta sea cada vez menos dañino y, a la vez, más significativo. El re:Invent 2025 de Amazon Web Services (AWS) reúne cada año, en el frío seco de Las Vegas, a miles de amantes de la tecnología, desarrolladores, startups, ingenieros, expertos en IA, especialistas en datos y creadores de invenciones que aún no terminamos de asimilar, porque la tecnología en la nube está en todo; hoy, más que nunca, está en todo.

Y permea casi todos los aspectos y espectros de la vida. Si usted se reúne en una videollamada, envía un archivo por correo electrónico, usa una app para enviar o recibir dinero o incluso para poder descargar una copia de las fotos de sus viajes, o para todos los que hoy usan ChatGPT. Todo lo anterior, de alguna manera u otra, dentro de sus procesos de funcionamiento, usa la nube de AWS para poder cumplirle a usted como usuario.

Más allá de lo técnico que puedan ser las charlas “Keynote”, las novedades de un gigante de esta tecnología como AWS, vale la pena tenerlas en cuenta. Este es, en lo posible, un resumen con los principales lanzamientos que dejó este re:Invent2025.

Con mensajes como Freedom to invent, poder crear lo que nadie puede imaginar y transformar las vidas de millones de personas, AWS busca posicionarse como el principal habilitador de inteligencia artificial en América Latina, con desarrollos creados desde la región, una inversión creciente en infraestructura y un compromiso de formación masiva que busca cerrar brechas de talento en español y portugués.

Durante una sesión regional, Paula Bellizia, vicepresidenta de AWS para Latinoamérica, destacó la velocidad de esta adopción tecnológica. “2025 ha sido un gran año para toda la región. Pensamos en todas las oportunidades que tenemos y nos reinventamos todos los días”, afirmó.

Un ecosistema impulsado por agentes de IA

La gran novedad de este re:Invent2025 estuvo quizá en los agentes de IA. Estos representan una evolución significativa en la inteligencia artificial, pasando de herramientas que asisten en tareas individuales a sistemas autónomos capaces de trabajar de forma independiente y completar proyectos complejos. Estos agentes son sistemas capaces de entender el contexto, razonar sobre objetivos y ejecutar tareas de manera autónoma, lo que los convierte en una evolución importante frente a las herramientas tradicionales de IA. Este avance ha sido posible gracias a modelos con mejor razonamiento, infraestructura más segura y el surgimiento de herramientas que facilitan su integración. Los agentes más avanzados, conocidos como frontier agents, destacan por su autonomía, capacidad de escalar múltiples tareas y su independencia operativa durante largos periodos.

Su funcionamiento se basa en arquitecturas con componentes como memoria, identidad, observabilidad e integración mediante protocolos como MCP, lo que les permite tomar decisiones informadas y coordinarse con otros sistemas. Pueden completar procesos complejos, colaborar entre sí, compartir información y aprender de manera continua.

En la práctica, ya están transformando sectores como el financiero —donde actúan como asesores personalizados— y el empresarial, al reducir tiempos de análisis, automatizar tareas y mejorar la eficiencia y la experiencia del cliente.

Las proyecciones, según AWS, muestran un crecimiento acelerado: más de un tercio de las aplicaciones empresariales incorporará agentes para 2028, y el mercado podría superar los US $3.800 millones en 2030. Estos agentes de IA se perfilan como una tecnología clave para la próxima etapa de la transformación digital.

La compañía mostró ejemplos de uso en la región, como Mater Dei en Brasil, una red hospitalaria que está adoptando sistemas basados en agentes para optimizar operaciones clínicas y administrativas. AWS también resaltó la aparición de desarrollos hechos “desde Latinoamérica para Latinoamérica”, entre ellos Latam GPT, CEN IA y proyectos impulsados por el Data Observatory.

Kiro, el nuevo agente autónomo

Kiro es un agente autónomo de IA desarrollado por AWS que funciona como un desarrollador virtual para equipos de software. Este sistema mantiene contexto persistente a través de sesiones, aprende continuamente de pull requests y feedback, y puede trabajar de forma independiente durante horas o días sin intervención constante. Kiro se integra con herramientas como Jira, GitHub y Slack, eliminando la fricción de coordinar tareas entre repositorios y permitiendo que los desarrolladores se enfoquen en sus prioridades más importantes.

Con más de 250.000 desarrolladores utilizándolo en solo tres meses y casi 300 millones de solicitudes procesadas, Kiro utiliza programación guiada por especificaciones y ofrece herramientas como Kiro IDE 1.0 y Kiro CLI.

Este agente representa una nueva era en el desarrollo de software donde la IA trabaja como una extensión del equipo, automatizando tareas repetitivas y acortando el camino desde la idea hasta contribuciones significativas en el código. Una ayuda clave para las startups.

Otras novedades

AWS también reforzó su apuesta por la inteligencia artificial generativa a través de servicios que están redefiniendo el mercado, como Amazon Bedrock y Bedrock AgentCore, Amazon Nova y Amazon SageMaker. Estas soluciones buscan democratizar el acceso a modelos avanzados, acelerar la innovación y potenciar la creación de agentes y aplicaciones capaces de transformar procesos en múltiples industrias. Al mismo tiempo, la compañía anunció avances clave en infraestructura, incluyendo la apertura de la nueva región de México Central en enero de 2025, resultado de una inversión de más de 5.000 millones de dólares, y una futura región en Chile prevista para finales de 2026, respaldada por más de 4.000 millones en inversiones a lo largo de 15 años.

El compromiso de AWS con el desarrollo de talento también quedó demostrado con los programas de AWS Entrena, que buscan capacitar de manera gratuita a cientos de miles de personas en América Latina. La empresa formará a 500.000 personas en Colombia para 2028, a un millón de brasileños para el mismo año, a más de 100.000 argentinos hasta 2025, a 31.000 panameños hasta 2025 y a 20.000 personas en Perú.

Estas iniciativas apuntan a cerrar brechas digitales y preparar a la región para un mercado laboral cada vez más impulsado por la tecnología.

Los casos de éxito también ocuparon un lugar central. Mercado Libre presentó GenAds, una solución construida sobre Amazon Bedrock que automatiza la creación de banners publicitarios y que logró aumentar un 45 % las impresiones y mejorar un 25 % el CTR. Liberty Latin America, por su parte, destacó la primera implementación en tiempo real de Amazon Bedrock Nova Pro en centros de contacto en Puerto Rico, con planes de expansión a Panamá y el Caribe, demostrando el impacto de la IA generativa en experiencias de servicio al cliente.

En materia de sostenibilidad, Amazon reafirmó su liderazgo al mantenerse por quinto año consecutivo como el mayor comprador corporativo de energía renovable. La compañía reiteró su meta de ser positiva en agua para 2030 y de alcanzar cero emisiones netas de carbono para 2040. Además, lanzó el programa Compute for Climate Fellowship 2025, que destinará hasta 4 millones de dólares en créditos para impulsar proyectos tecnológicos orientados a mitigar el cambio climático.

Para cerrar, AWS presentó su desempeño financiero tras registrar ingresos por 33.000 millones de dólares en el tercer trimestre de 2025, un crecimiento del 20.2 %. En total, la compañía cuenta con 114 Zonas de Disponibilidad en 36 regiones geográficas y ha realizado más de 161 reducciones de precios desde 2006. Con estos avances, AWS consolida su papel como uno de los motores principales de la transformación digital y la adopción de inteligencia artificial, especialmente en América Latina, donde se estima que la demanda por servicios en la nube crecerá un 21.7 % en 2025.

Werner Vogels, CTO de Amazon.com, cerró el evento con una reflexión sobre el futuro del desarrollo en una era impulsada por la inteligencia artificial.la conferencia en general se centró en la democratización de la IA generativa, el auge de los agentes de IA como pieza clave para la masificación tecnológica, el lanzamiento de Amazon Quick Suite como la primera suite integrada de agentes para empresas y las innovaciones en infraestructura y desarrollo impulsado por inteligencia artificial.

La transmisión de la keynote estuvo disponible en múltiples plataformas, incluyendo el sitio oficial de AWS re:Invent, YouTube y Twitch. Por primera vez, también se ofreció una experiencia interactiva dentro de Fortnite, a través de una isla especial llamada “AWS re:Invent Keynote Racer”, ampliando el alcance del evento hacia nuevas audiencias digitales.

Es claro que la vida hoy está marcada por la tecnología y por las dimensiones que esta le da. Que podamos hacer tareas en cuestión de segundos, trámites que antes tomaban horas, poder solucionarlos en nada más que minutos, e incluso que quienes deseen desarrollar aplicaciones hoy tengan más herramientas que nunca, todo esto habla del avance que ha tenido el mundo gracias a la nube. Está más que claro que la IA nos cambió la vida, y lo que reafirma este re:Invent 2025 es que lo seguirá haciendo, y a pasos gigantes. ¿El mundo y Latinoamérica estará preparado?