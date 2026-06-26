Los colombianos están cambiando la forma de tomar café

Según la Federación Nacional de Cafeteros, el consumo interno se mantiene estable en 2,28 millones de sacos anuales. Foto: Cortesía

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Colombia ha sido durante décadas reconocida en el mundo por producir algunos de los mejores cafés. Sin embargo, el cambio más importante ya no ocurre únicamente en las fincas cafeteras, sino también en los hogares y cafeterías del país. Los consumidores están transformando la manera de elegir, preparar y disfrutar el café, impulsando un mercado que evoluciona hacia productos de mayor calidad y valor agregado.

De acuerdo con la Federación Nacional de Cafeteros, el consumo interno se mantiene estable en 2,28 millones de sacos anuales. Al mismo tiempo, cifras de NielsenIQ muestran que la categoría de café empacado en el canal retail alcanzó ventas cercanas a los USD 550 millones durante el último año y acumula un crecimiento superior al 40 % en los últimos dos años. Más allá de las cifras, el fenómeno refleja una transformación cultural en la que el café deja de ser un producto cotidiano para convertirse en una experiencia de consumo.

“Durante muchos años el reconocimiento estuvo puesto en la capacidad de Colombia para producir uno de los mejores cafés del mundo. Hoy estamos viendo un fenómeno igual de importante: los colombianos también quieren conocer y disfrutar mejor el café que consumen. El consumidor ya no busca únicamente una bebida; quiere entender su origen, descubrir nuevos perfiles de sabor y vivir experiencias alrededor de cada taza”, afirma Rodrigo Ernesto Tercero Gómez, de Café OMA.

La evolución del consumidor también se evidencia en sus decisiones de compra. Según el Consumer Understanding and Usage Study (CUAS 2024), el sabor se consolidó como el principal criterio para elegir una marca y también como la principal razón para probar una nueva propuesta, desplazando progresivamente al precio como el factor más determinante. Además, dos de cada tres colombianos (66 %) preparan el café justo antes de consumirlo, una práctica que demuestra una creciente valoración por la frescura y la calidad de cada preparación.

Las nuevas generaciones desempeñan un papel fundamental en este cambio. Aunque la preparación tradicional con olla, colador y café molido continúa siendo la más común en los hogares colombianos, millennials y centennials están ampliando el panorama hacia cafés de origen, bebidas frías y experiencias especializadas en tiendas. Al mismo tiempo, crece el interés por conocer la trazabilidad del grano, los métodos de preparación y las prácticas sostenibles que hacen parte de la cadena productiva.

Esta transformación también ha redefinido el papel de las marcas cafeteras. Más allá de comercializar una bebida, hoy buscan acercar a los consumidores al conocimiento sobre variedades, procesos de producción, perfiles de sabor y formas de preparación, fortaleciendo el vínculo entre el origen del café y la taza que llega al consumidor.

“El reto para la industria ya no es únicamente ofrecer una buena taza de café. También debemos contribuir a formar consumidores que valoren el origen del grano, el trabajo de las familias caficultoras y la riqueza de la tradición cafetera colombiana. Fortalecer ese conocimiento es fundamental para seguir construyendo una cultura cafetera cada vez más sólida y cercana a las nuevas generaciones”, agrega Rodrigo Ernesto Tercero Gómez, de Café OMA.

El cambio en la forma de consumir café ocurre dentro de una industria estratégica para el país. El sector genera cerca de 592.000 empleos directos y representa más del 11 % de la canasta exportadora colombiana, consolidándose como uno de los principales motores económicos y sociales de Colombia.

En el marco del Día Nacional del Café, esta evolución demuestra que el país no solo continúa siendo un referente mundial por la calidad de su producción, sino que también está formando una nueva generación de consumidores que entiende, aprecia y disfruta el café con un mayor conocimiento sobre su origen, su proceso y el valor que representa para miles de familias caficultoras.