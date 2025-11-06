Foto: Los ganadores del 16.º Premio al Mérito Empresarial de la Universidad Simón Bolívar. / Cortesía

Un vibrante ambiente de celebración y expectativa se vivió la noche de este miércoles 5 de noviembre en la ciudad de Barranquilla, durante la Gala de la 16.ª versión del Premio al Mérito Empresarial de la Universidad Simón Bolívar. El majestuoso Teatro José Consuegra Higgins fue el escenario para reconocer a las empresas y líderes que, con innovación y sostenibilidad, están redefiniendo el futuro productivo de Colombia.

La ceremonia, transmitida en directo por el canal de YouTube de Mérito Empresarial TV, culminó un riguroso proceso en el que fueron nominadas 56 empresas y empresarios de diversas regiones. Se entregaron 18 galardones y tres menciones especiales, una muestra de la diversidad y el dinamismo del tejido empresarial colombiano y su compromiso con la competitividad, el crecimiento económico y el desarrollo social.

Desde hace 16 años, la Universidad Simón Bolívar ha ejercido un rol fundamental al destacar a las empresas que demuestran un compromiso excepcional para impulsar el desarrollo regional y nacional, motivándolas a compartir las buenas prácticas que las hacen merecedoras de reconocimiento.

“La academia es, sin lugar a duda, un medio privilegiado para motivar y estimular el desarrollo y la creatividad productiva de los empresarios”, afirmó el doctor José Rafael Consuegra Machado, rector encargado de Unisimón, resaltando el encuentro virtuoso entre la academia, el sector productivo y la sociedad.

La gala también honró a líderes que han dedicado su vida a crear y fortalecer empresas, dejando un legado que impulsa la competitividad con mayores niveles de calidad de vida y justicia social en Colombia. Estos líderes fueron postulados por los gremios empresariales aliados del Premio.

Perfil de ganadores 2025

Mérito a la Empresa Industrial Manufacturera

Ganador Gran Empresa: Central Lechera de Manizales SA BIC

Se consolida en el sector lácteo y de alimentos bajo el modelo BIC, destacando su riguroso control de calidad y el apoyo directo a productores rurales, combinando eficiencia productiva con un fuerte impacto social y ambiental.

Ganador Mediana Empresa: Laboratorios Ross D’Elen SAS (Atlántico)

Reconocida industria farmacéutica y cosmética por la alta calidad y rigurosidad en la producción, el cumplimiento de estrictos estándares nacionales e internacionales, y la inversión constante en tecnología y talento humano especializado.

Mérito a la Responsabilidad Social y Valor Compartido

Ganador Gran Empresa: Droguerías y Farmacias Cruz Verde SAS (Cundinamarca)

Referente en la dispensación de medicamentos, demuestra un fuerte compromiso social y sanitario garantizando el acceso a la salud y la adherencia terapéutica en poblaciones vulnerables. Impulsan la educación al paciente y la calidad del servicio, asegurando el bienestar integral de la comunidad.

Ganador Pequeña Empresa: Cure Latam SAS (Atlántico)

Modelo destacado en Responsabilidad Social Empresarial enfocado en el acceso y calidad de la atención médica, promoviendo la inclusión y mejorando la infraestructura sanitaria para generar valor compartido.

Mérito al Comercio Internacional

Ganador Gran Empresa: Sucroal SA (Valle del Cauca)

Ejemplo de proyección y éxito global con más de 50 años de experiencia exportadora a 32 países, consolidándose como líder en bioquímicos e industriales. Su gestión eficiente de la cadena de suministro impulsa la exportación de productos de alto valor agregado.

Mención Especial Mediana Empresa: Grupo Quiromar (Cundinamarca)

Actor clave en el Comercio Internacional por su liderazgo en la exportación de dotación de uniformes empresariales, basando sus logros en la estricta observancia de los estándares de inocuidad y calidad internacionales.

Mérito a la Sostenibilidad Empresarial

Ganador Gran Empresa: Relianz Mining Solutions SAS (Atlántico)

Aliado sostenible en la industria minera, pionero en la economía circular para prolongar la vida útil de componentes e impulsar la sostenibilidad ambiental con paneles solares y autorregulación minera.

Ganador Microempresa: Asul Tecnologías de Información SAS (Cundinamarca)

Ha integrado la sostenibilidad en su modelo tecnológico, optimizando procesos y reduciendo la huella de carbono a través de soluciones digitales eficientes y la gestión ética de la información. La empresa fomenta la gestión ética de la información y la capacitación de talento, impulsando la innovación responsable en el sector TI.

Mérito a la Empresa de Salud

Ganador Gran Empresa: Corporación Hospitalaria Juan Ciudad - Mederí (Cundinamarca)

Una de las redes de salud más importantes del país, destacada por su excelencia en atención de alta complejidad y su gestión humanizada. Sus logros se centran en la acreditación en salud y la investigación médica.

Ganador Pequeña Empresa: Instituto de Cirugía Maxilofacial del Caribe (Atlántico)

Centro especializado líder en la región, reconocido por su experiencia e innovación en procedimientos quirúrgicos complejos que transforman la calidad de vida de sus pacientes, manteniéndose a la vanguardia con tecnología de punta.

Mérito a la Empresa con Gestión Destacada en Innovación

Ganador Pequeña Empresa: UFOtech SAS (Atlántico)

Aliado estratégico para la transformación digital con desarrollo de software a la medida, se distingue por crear soluciones tecnológicas robustas, seguras y adaptables, integrando la investigación para productos disruptivos. Su compromiso con la innovación la posiciona como un referente en el ecosistema tecnológico.

Mérito a la Empresa Líder en Innovación

Ganador Gran Empresa: Industria Licorera de Caldas (Caldas)

Líder en innovación que fusiona tradición y calidad con procesos de producción modernos y sostenibles, destacándose por la diversificación de su portafolio y su adaptación a las nuevas tendencias del mercado.

Mérito a la Empresa de Servicios

Ganador Gran Empresa: Expreso Brasilia SA (Atlántico)

Una de las principales empresas de servicios de transporte de pasajeros en el país, conectando múltiples regiones con altos estándares de seguridad, confort y cobertura. La empresa se enfoca en la transformación digital de la experiencia del cliente y la renovación constante de su flota vehicular. Su trayectoria y servicio la convierten en un actor clave para la movilidad e integración nacional.

Ganador Mediana Empresa: Biotrends Laboratorio SAS (Cundinamarca)

Empresa de servicios especializada en análisis técnicos y producción de soluciones químicas innovadoras para el sector agroindustrial y la salud pública, se destaca por su excelencia científica y tecnológica. Ofrecen soluciones de diagnóstico y análisis de alta precisión buscando optimizar la seguridad, calidad e inocuidad de los productos, la eficiencia y productividad de los procesos de sus clientes. Su compromiso con la calidad la perfila como un referente en la prestación de servicios especializados de laboratorio.

Mención especial Gran Empresa: Multimodal de Transporte SAS (Cundinamarca)

Compañía especializada en soluciones logísticas multimodales que optimizan la cadena de suministro, reconocida por su capacidad de adaptación y el uso de tecnología para garantizar la seguridad y trazabilidad de la carga.

Mención Especial Mediana Empresa: Cooperativa de Estudiante y Egresados Universitarios (Santander)

Es una cooperativa enfocada en brindar soluciones financieras y de bienestar a estudiantes y egresados universitarios. Su modelo se basa en la solidaridad y la educación financiera, contribuyendo a la estabilidad económica y al desarrollo profesional de sus asociados. Se distingue por su gestión transparente y su impacto en la construcción de capital social.

Mérito a la Startup

Ganador Microempresa: Alianza para la Inocuidad SAS - API Laboratorios

Startup de rápido crecimiento y aliada clave en la seguridad alimentaria del país. Su modelo innovador facilita la trazabilidad y certificación de la inocuidad, destacándose por el escalamiento de su tecnología.

Empresario Benemérito

Dr. Luis José Escaf Jaraba, fundador de la Clínica Oftalmológica del Caribe

Postulado por AMCHAM Atlántico y Magdalena, es el fundador de la Clínica y Fundación Oftalmológica del Caribe (COFCA). Es un líder que ha transformado la salud visual en Latinoamérica a lo largo de 40 años. Bajo su visión, COFCA se ha consolidado como institución de referencia internacional, impulsando la innovación con patentes, modelos de IA para diagnóstico y promoviendo el conocimiento científico organizando congresos internacionales que posicionan a Barranquilla como epicentro de la oftalmología moderna. Es admirado por su visión empresarial y su compromiso social con la atención a pacientes de bajos recursos a través de la Fundación Oftalmológica del Caribe.

Empresario del Año

Benjamín Archila Flórez, fundador de Consensus SAS

Postulado por el Foro de presidentes de Bogotá, es un líder visionario que combina la excelencia empresarial con un profundo compromiso social. Su empresa se ha posicionado como referente al impulsar modelos de negocio sostenibles, inclusión y transformación digital. Archila se distingue por fomentar el desarrollo regional, generar empleo y fortalecer las cadenas de valor locales, integrando siempre valores éticos y responsabilidad social. Su liderazgo es un ejemplo de resiliencia y transformación en su sector.

Joven Empresaria

María Daniela Linero Gámez, cofundadora de Licify y CCO de Ontop

Postulada por la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, es una ejecutiva y emprendedora que, a sus 22 años fundó su primer startup, Licify, en el sector de la construcción, donde lideró equipos en un entorno lleno de expectativas y asumió el reto de escalar Ontop hasta convertirla en multinacional con presencia en más de 100 países. Promueve el liderazgo humano y el éxito consciente. Actualmente, desde la junta directiva de TUMAP, promueve la visión estratégica de turismo moderno y competitivo para Santa Marta.

Mérito al Egresado Unisimón – sede Barranquilla

Kevin Alfonso Sarmiento Dovale, egresado del Programa de Derecho

Es un abogado y líder empresarial con impacto internacional, especializado en Derecho Comercial y Estrategia Migratoria en EE. UU. Es Fundador y CEO de Clever Logistics BPO LLC, una firma que ha impactado directamente en la vida de la comunidad latina, asesorando a familias y capacitando emprendedores en sus procesos de establecimiento de negocios. Autor del libro “Visa E2: Negocios y Familia en Estados Unidos”, es un referente que promueve la legalidad, el emprendimiento con propósito y la defensa migratoria. Es un referente en la gestión de negocios y migración legal, un profesional que ha trascendido fronteras, llevando la excelencia académica y el compromiso social de la Universidad Simón Bolívar a escenarios internacionales.

Aliados estratégicos

El Premio al Mérito Empresarial es posible gracias a una gran alianza del ecosistema productivo y académico, que incluye el apoyo de la Gobernación del Atlántico y del Norte de Santander, las Alcaldías de Barranquilla y San José de Cúcuta, y una amplia red de gremios como el Comité Intergremial del Atlántico, las Cámaras de Comercio de Barranquilla, Bogotá, Santa Marta, Cartagena, Cúcuta, y otros, junto con instituciones clave como la ANDI, ACOPI, AMCHAM, FITAC, CCI, Analdex, ICONTEC, FORO DE PRESIDENTES, PROPAIS, FENALCO y el SENA, entre otros.