Los jóvenes son grandes por elección

La Registraduría Nacional del Estado Civil, en el marco de la campaña “Grandes por Elección”, lanzará una activación BTL en diferentes ciudades del país para invitar a los jóvenes y ciudadanos a reflexionar sobre la importancia de participar en las elecciones del Consejo de Juventud, que se llevarán a cabo este domingo 19 de octubre.

Fase 1: miércoles 15 y jueves 16 de octubre

Durante dos días, urnas gigantes aparecieron en puntos estratégicos de las principales ciudades del país. Estas instalaciones buscaron despertar la curiosidad de los transeúntes y generar conversación en redes sociales.

Fase 2: Solución – viernes 17 y sábado 18 de octubre

Tras dos días de expectativa en las calles, las urnas gigantes de la campaña “Grandes por Elección” cobrarán vida.En esta nueva fase, la Registraduría Nacional transformará esos símbolos en espacios de expresión, arte y participación para los jóvenes de todo el país.

Durante el viernes y sábado previos a la jornada electoral, las urnas serán intervenidas en vivo por artistas locales y urbanos, quienes con color, trazos y mensajes de esperanza representarán la fuerza creativa y transformadora de la juventud colombiana.

Junto a ellas, se instalará un punto informativo donde los equipos de la Registraduría orientarán a los jóvenes sobre cómo y dónde votar el domingo 19 de octubre, reforzando el mensaje de que la grandeza también está en participar.

El ambiente será festivo y participativo: un DJ en vivo animará la jornada con música y mensajes motivacionales, invitando a los asistentes a ser parte de una experiencia única: Introducir en la urna un mensaje con sus sueños, ideas y cómo imaginan un país mejor.

Cada uno de esos mensajes representará un voto simbólico por el futuro, un acto de confianza en la democracia y una manifestación del poder de la juventud para construir cambios reales.

Los mensajes recolectados serán digitalizados y utilizados como material audiovisual y contenido para redes sociales.

Ser grande es elegir, actuar y proponer. Y este 19 de octubre, los jóvenes lo harán.