Manuelita logra certificación para producir insumos de combustible sostenible de aviación

La compañía destaca que el avance de 2025 fortalece su apuesta por soluciones alineadas con la transición energética y la mitigación del cambio climático. Foto: Cortesía

Manuelita fue acreditada con la certificación ISCC CORSIA, un estándar internacional que valida la sostenibilidad de su producción de aceite de palma en el Meta y lo habilita como materia prima para la elaboración de combustible sostenible de aviación (SAF). Con este reconocimiento, la compañía ingresa formalmente a la cadena de valor de un sector que avanza hacia la descarbonización y la meta global de emisiones netas cero para 2050.

La certificación, desarrollada por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) de Naciones Unidas, evalúa el cumplimiento de estrictos criterios ambientales, entre ellos la reducción de gases de efecto invernadero frente a combustibles fósiles, la trazabilidad de todo el proceso productivo y el uso de materias primas libres de deforestación. Con este esquema, la OACI impulsa su plan global de compensación y reducción de emisiones de CO₂ en la aviación.

Este nuevo aval se suma al certificado ISCC que Manuelita recibió en 2018 por sus prácticas responsables en la producción de biodiesel a partir de aceite de palma, un hito que consolidó su participación en el mercado colombiano de biocombustibles. La compañía destaca que el avance de 2025 fortalece su apuesta por soluciones alineadas con la transición energética y la mitigación del cambio climático.

“Esta certificación abre nuevas posibilidades para integrarnos a la cadena del combustible sostenible de aviación. Con ello, aportamos a los esfuerzos de la industria y de los gobiernos por avanzar en los compromisos climáticos globales”, señaló Harold Eder, presidente de Manuelita.