Martha Amor Olaya presenta No hay mar en el cielo, un poemario donde la sal es protagonista

Hay libros que cierran ciclos y otros que los abren. No hay mar en el cielo, el nuevo poemario de la escritora cartagenera Martha Amor Olaya, se ubica justamente en ese borde en el que la palabra deja de ser refugio y se transforma en revelación. La obra indaga en la fuerza simbólica de la sal —su brillo, su herida, su memoria— y en su peso dentro de la historia íntima de las mujeres y de la identidad caribe. “Este es, sin lugar a equivocarme, el mejor de los cuatro libros que he escrito”, afirma la autora, convencida de que su nueva publicación marca un punto de madurez literaria.

El lanzamiento tendrá lugar en el Museo San Pedro Claver, un escenario cargado de historia que ha acogido voces esenciales de la cultura caribe. El evento será abierto al público y con entrada gratuita, como parte de la apuesta de la autora por acercar la poesía a diversos lectores.

La presentación reunirá a mujeres cuya trayectoria amplifica el carácter íntimo y crítico del libro. La estratega de contenidos Milena Roa ofrecerá una lectura personal sobre la obra y su autora. Ana Victoria Padilla Onatra, editora del poemario, además de historiadora y poeta, aportará su perspectiva sobre la arquitectura literaria que ayudó a moldear. La poeta María Alejandra Buelvas Badrán sumará su voz en escena junto a la guitarrista Luisa Ochoa, en una intervención que buscará llevar los poemas al territorio de la resonancia. Finalmente, las escritoras y gestoras culturales Mafe Piñeres y Nacha Newbal abrirán un diálogo sobre el poder de la palabra en el contexto actual y el papel de la poesía en la construcción de comunidad.

En No hay mar en el cielo, la sal funciona como un lenguaje que preserva y consume, que protege y desgasta. Recorre los poemas como una sustancia que atraviesa el amor, el cuerpo, la violencia cotidiana, la herencia y el mar que funda la identidad caribe. Para Amor, la sal es origen y destino, límite y advertencia, sustento y revelación. Es —como escribe en el libro— “capaz de decirlo todo, incluso lo contrario”.

El poemario invita a reflexionar sobre lo que permanece y lo que se corrompe, sobre aquello que puede salvarse en medio de la memoria colectiva y de la intimidad de cada mujer. Y, al final, propone regresar al mar como espacio donde lo dañado puede purificarse o hundirse, donde la vida se espesa hasta volverse claridad.

El evento de lanzamiento se realizará este sábado, con acceso libre para todos los asistentes.