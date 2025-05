Martha Amor Olaya presenta su novela “Cuando no soy Luz soy Luna” en la FILBO 2025

Foto: Cortesía

La escritora y periodista cartagenera Martha Amor Olaya llega a la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo) para presentar su más reciente novela Cuando no soy Luz soy Luna, una obra literaria que ha recorrido ocho ciudades del país, conmoviendo a lectores por su mirada honesta y poética sobre la salud mental, los vínculos familiares y la fragilidad humana.

Con tres libros publicados en los últimos tres años, Martha Amor se consolida como voz literaria del Caribe colombiano. Su narrativa, cargada de sensibilidad y profundidad, ha sido celebrada por su capacidad de tocar zonas oscuras de la conciencia. Su carrera incluye títulos como Todos tienen el mismo nombre (2022) y La Garita (2023), además de una destacada trayectoria en el periodismo nacional.

En Cuando no soy Luz soy Luna, Amor construye un universo interior atravesado por la introspección, la memoria y el duelo emocional. La protagonista, Luna, navega entre la lucidez y la confusión, en una trama que cuestiona los límites entre la realidad y la imaginación. Es una novela que, más que dar respuestas, invita a mirar hacia adentro.

“He estado en el borde muchas veces, pero, en ninguna, ha sido necesario lanzarme. Ya he sentido lo que nadie merece sentir. Fui fuego que se abraza al agua y muere en cenizas que ya nadie guarda. He sido luz, en el vientre de mi madre, afuera, he sido noche, y me mantengo demasiado lejos de mis estrellas”.

Con esta cita, la autora revela el tono confesional y poético que atraviesa la obra, apelando a quienes alguna vez se han sentido rotos o perdidos, pero, aun así, decidieron continuar.

La presentación de Cuando no soy Luz soy Luna será este 7 de mayo a las 4:00 p.m. en el espacio Talleres 3 de Corferias, dentro del marco de la Feria del Libro de Bogotá. El evento promete ser un encuentro íntimo con la autora, donde se conversará sobre escritura, vulnerabilidad, y los caminos posibles para narrar el dolor con belleza.

La escritora cartagenera se presentará junto a Silvia Cuello, y Carlos II Barrera, bajo la moderación de la escritora Adriana Acosta, en un evento denominado “Voces del Caribe en la Filbo”.

Este conversatorio es una invitación a conectar con la profundidad de la mente en “Cuando no soy luz soy Luna” de Martha Amor, a crecer con las reflexiones de “Despertar a un nuevo amanecer” de Silvia Cuello Iriarte y a explorar territorios prohibidos con la provocadora novela erótica y distópica “Las tertulias prohibidas” de Carlos II Barrera Sánchez.