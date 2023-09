“Más de 5.000 acciones que conllevan a que hoy en Soacha se viva mejor”

“Hoy nuestra ciudad es más segura, con mejor movilidad y cada vez más turística”, asegura Saldarriaga. Foto: Cortesía

¿Cuál es el balance general que puede hacer de su gestión como alcalde de Soacha?

Lo más valioso que podemos mostrar es un gran sentido de pertenencia y de amor por este territorio. Soacha era “la tierra olvidada, la tierra hueso y la ciudad invivible”, llegaron a decir… y lo que logramos es consolidarnos como esa sexta ciudad del país en población, como la número 11 entre ciudades capitales de Colombia financieramente hablando, recibimos una ciudad con la calificación financiera BB-, hoy estamos en A+, y creemos que vamos a quedar en AA.

Asimismo, hemos disminuido la tasa de desempleo en casi el 24 %, en este momento estamos cerca del 12 %, y consideramos que al terminar el gobierno estaríamos dejándola en un dígito.

¿Cuáles fueron los retos más grandes con los que se encontró?

El covid-19. Lo que pasa es que a la gente se le olvida muy rápido que eso pasó en este período, y que uno de los principales objetivos que tuvimos los gobernantes fue salvar vidas, y en eso creé la estrategia del trapo rojo, que permitió traer más de 500.000 mercados, que fue una iniciativa replicada a nivel nacional y mundial, y con la que logramos que Soacha tuviera una de las menores tasas de muertos por la pandemia en el país, así como tuvimos UCI para prestarle a Colombia.

Y el segundo gran reto era la inseguridad, teníamos una de las ciudades con mayor tasa de homicidios del país, y en estos cuatro años logramos disminuirla hasta tener una de las menores.

¿Cómo lo lograron?

Aumentando el pie de fuerza de 400 policías, que teníamos cuando llegamos, a 1.200 que tenemos hoy, que sigue siendo bajo, pero que ha logrado importantes resultados como que actualmente tengamos la menor tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes del país.

Asimismo, en algunos de los delitos de alto impacto, como es el robo de celulares, también hemos logrado casi el 40 % de disminución. De igual manera, se ha conseguido desmantelar más de 30 bandas delincuenciales de microtráfico.

El reto siempre será que podamos tener una ciudad en la que no nos dé miedo salir, en la que no nos roben, y todavía no estamos en ese nivel, por eso trabajamos. En ese sentido estamos construyendo el Comando de Policía de la Comuna 2 y trabajamos en el proceso de compra del Comando de Policía Metropolitano.

Asimismo, instalamos muchísimas cámaras de seguridad, y estamos construyendo la Central de Monitoreo y de Inteligencia más moderna de todo el país, que esperamos estar entregando sobre el mes de noviembre o diciembre.

¿Cuáles otras iniciativas resaltaría de su gestión?

Hemos logrado superar el presupuesto de la ciudad, de cerca de medio billón a casi 1.3 billones de pesos que estamos ejecutando el día de hoy. Y estamos haciendo un gran ejercicio de transformación en movilidad: hoy no hay trancones en la ciudad. En educación, Soacha es la tercera ciudad de Colombia con PAE Universal, o sea todos los niños de los colegios oficiales comen en nuestra ciudad. Asimismo, mensualmente les damos bonos alimenticios de $180 mil a cerca de 10.000 abuelos; también les damos bonos de $120 mil cada mes a más de mil familias que tienen niños en condición de discapacidad y sus madres son las cuidadoras.

Entre tanto, hemos pavimentado más de 100 kilómetros de vía, hemos instalado más de 50 kilómetros de alcantarillado, hicimos una transformación de todo el territorio, trajimos equipo de fútbol profesional y arreglamos el Estadio Municipal, obras por más de un billón de pesos del presupuesto de la ciudad, que nos consolidan como uno de los destinos con mayor potencialidad en el país.

¿Cuáles aspectos destacaría en deporte y turismo?

Seguimos avanzando en el proyecto del puente de cristal sobre el Salto del Tequendama, estamos a la espera de unos permisos. Igual el equipo de fútbol, Colombia solo tiene 36 cupos de los equipos profesionales, hoy tener el Real Soacha Cundinamarca clasificado en el octogonal de la B, a ver si logramos ascender a la A, genera un sentido de pertenencia y de nuevos y más visitantes para la ciudad.

Por otro lado, la pavimentación para conectar con Pasca se está convirtiendo en una epicentro de turismo y de ciclismo, porque la gente está viniendo a conocer ese paisaje tan hermoso que tenemos en las zonas rurales de nuestra Soacha. Estamos avanzando en el Parque Metropolitano Canoas, donde tenemos arte rupestre, entre otros atractivos muy valiosos, y estamos arreglando nuestro parque principal para que sea uno moderno y turístico, que tenga vida las 24 horas del día.

Estamos haciendo el Gran Centro Gastronómico, donde anteriormente era la plaza de mercado. Soacha históricamente era donde los bogotanos venían a comer piquete, y estos desaparecieron por el alto costo de las propiedades, entonces lo que buscamos es recuperar esa gastronomía local.

“El cambio avanza” fue el lema y gran consigna de su gobierno, ¿cómo se vio reflejado en su gestión?

Teníamos que demostrar el cambio en la mayor brevedad posible. Perdí cuatro campañas a la Alcaldía, gané a la quinta, insistí no por el título, sino por transformar este territorio, porque le creo a esta ciudad y el futuro que tiene, por eso les aposté a tantos aspectos que se pueden ver en todo el territorio, urbano y rural.

El cambio avanzó con más de 5.000 acciones que conllevan a que hoy en Soacha se viva mejor.

¿Cuáles son los retos en los que debe seguir trabajando?

En seguridad, y esta se debe tener en cuenta desde una visión holística. Un pueblo que aguanta hambre, que no tiene empleo, uno donde los niños y los jóvenes no tienen educación, donde la gente no tiene acceso a la salud, no va a estar conforme. Es un todo el que hay que considerar.