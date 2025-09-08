Minibodegas: un mercado en expansión que suma nuevos jugadores en Bogotá

Alejandra Martínez, gerente de MINIBOX Storage. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El mercado de minibodegas está ganando relevancia en la capital, impulsado por la reducción de espacio en hogares y oficinas, el crecimiento del comercio electrónico y la necesidad de soluciones logísticas más flexibles. Estas instalaciones permiten a empresas y particulares alquilar espacios privados para almacenar mercancía, mobiliario o pertenencias personales, pagando únicamente por el tiempo y volumen requeridos.

La demanda, que históricamente se concentraba en mudanzas y almacenamiento personal, hoy tiene un componente empresarial creciente. Sectores como retail, e-commerce, construcción y logística utilizan las mini bodegas para manejar inventarios, optimizar operaciones o reducir costos fijos asociados al arriendo de bodegas tradicionales.

En este contexto, MINIBOX storage se incorpora como un nuevo actor que ofrece 178 bodegas y 10.000 m³ de capacidad, además de un área de 500 m² de coworking. Actualmente, registra un 60 % de ocupación y un tiempo promedio de permanencia de más de 6 meses por cliente, con casos que superan los tres años.

“No buscamos competir por tamaño, sino facilitar el acceso a un servicio práctico, rápido y seguro. Nuestro objetivo es que un cliente pueda contratar en menos de 24 horas y comenzar a almacenar de inmediato”, afirma Alejandra Martínez, gerente de MINIBOX Storage.

Infraestructura y perfil de cliente

Las instalaciones cuentan con vigilancia 24/7, más de 50 cámaras de seguridad, parqueadero privado de 720 m² para cargue y descargue, ascensor industrial y servicio de transporte aliado.

El 30 % de sus usuarios proviene del comercio electrónico, el 25 % son pymes del sector retail, el 20 % emprendimientos logísticos y el resto corresponde a sectores como construcción y eventos.

“Cada elemento está diseñado para que almacenar sea una extensión natural de la operación, no un obstáculo”, añade Martínez.

Perspectiva de crecimiento

En los próximos 18 meses, MINIBOX planea abrir nuevas sedes en zonas estratégicas de Bogotá. La compañía también adquirió una bodega para arrendamiento, que aumentará en un 15 % su capacidad, y ejecutará una campaña de visibilidad en más de 20 puntos clave de la ciudad.