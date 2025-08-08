MSD Salud Animal lanza en Colombia BRAVECTO® 365, su desparasitante anual

BRAVECTO® 365 llega a Colombia como una innovación de MSD Salud Animal. Foto: Cortesía

Al mencionar pulgas y garrapatas, es común que surjan ciertas inquietudes, especialmente cuando se trata del bienestar de nuestros perros y de los miembros de la familia.

Los parásitos externos representan un peligro tanto para la salud de los animales como para la de las personas. A diferencia de la creencia popular que los asocia únicamente con las estaciones cálidas como la primavera y el verano, en países tropicales como Colombia, donde las condiciones climáticas son favorables durante todo el año, estos organismos pueden convertirse en un problema persistente.

BRAVECTO® 365 llega a Colombia como una innovación de MSD Salud Animal, compañía dedicada a la investigación, desarrollo y comercialización de productos de alta calidad para la salud animal, quienes introducen en el país el primer tratamiento preventivo anual e inyectable contra las infestaciones de pulgas y garrapatas en perros.

“Gracias a una fórmula exclusiva que contiene fluralaner como ingrediente activo (una isoxazolina con potente actividad insecticida y acaricida), este parasiticida se absorbe gradualmente en el sitio de la inyección, la cual debe ser aplicada exclusivamente por un Médico Veterinario, proporcionando protección continua a la mascota durante 12 meses. Este tratamiento es seguro si se aplica junto con otros medicamentos comúnmente utilizados para reforzar la salud y cuidado de nuestros perros”, afirmó la doctora Dadilde Carvajal, Médica Veterinaria y Gerente Técnica de la Unidad de Animales de Compañía para MSD Salud Animal en Colombia. Las garrapatas pueden sobrevivir en perros, tanto en climas cálidos como fríos, y se pueden propagar a otros animales domésticos; en los perros, pueden causar infecciones graves, trastornos autoinmunes e incluso parálisis, además, pueden transmitir patógenos emergentes que también pueden poner en riesgo la salud humana.

Por otro lado, las infestaciones por pulgas pueden descontrolarse rápidamente, ya que estos organismos ponen huevos en grandes cantidades. En ocasiones, las mascotas desarrollan dermatitis alérgica severa y experimentan picazón, la cual persiste incluso después de la eliminación de estos parásitos. Adicional, las pulgas son vectores de la tenia del perro (Dipylidium caninum), la cual puede afectar a perros y a personas.

La desparasitación con tratamientos de larga duración es clave para garantizar la salud y bienestar de las mascotas, así como la tranquilidad de sus tutores.

“Con el lanzamiento de BRAVECTO® 365 en Colombia, MSD Salud Animal marca un hito en la

industria, ya que ésta es la primera innovación de su tipo en una década, reafirmando su liderazgo en el campo de la salud animal, ofreciendo soluciones innovadoras que responden a los desafíos contemporáneos y fortaleciendo el vínculo entre humanos y animales”, comenta Jayme Alexandre Dias, Gerente General de MSD Salud Animal en Colombia.

Algunas personas creen que, porque sus perros están dentro de casa, no necesitan proteger a sus mascotas contra pulgas, garrapatas y ácaros, pero es importante asegurar una protección constante para los animales de compañía, ya que incluso los que viven en interiores pueden ser infestados.

Los ciclos de vida de las pulgas y garrapatas pueden durar meses. Por eso, una protección a largo plazo es esencial, ya que garantiza una administración precisa y protección continua contra estos parásitos. También simplifica el proceso, tanto para los tutores de los perros, como para los Médicos Veterinarios.

“Desde MSD Salud Animal en Colombia, estamos comprometidos en ofrecer soluciones innovadoras que protejan a las mascotas, durante periodos prolongados, contra parásitos, por lo que BRAVECTO® 365 para perros es una opción única en el mercado, que garantiza una protección completa a nuestros fieles compañeros durante 12 meses con una sola dosis", enfatiza Juan Pablo Trujillo, Director de la Unidad de Animales de Compañía en MSD Salud Animal en Colombia.

Con esta novedad, MSD Salud Animal en Colombia reafirma su compromiso al ofrecer soluciones efectivas, innovadoras y convenientes que aseguran la salud de los animales de compañía, facilitando el cuidado de las mascotas y brindando tranquilidad a los tutores y a los Médicos Veterinarios.