Calle Corrientes, en Buenos Aires: todas las artes a cielo abierto

Con información del Ente de Turismo de Buenos Aires

Buenos Aires cuenta con una gran arteria cultural que es la Calle Corrientes, una de las avenidas más icónicas de todo el país: es el eje de la vida nocturna y bohemia de capital argentina desde siempre. En sus bares y teatros se acuñó el tango, y a lo largo de su historia vivieron allí las grandes orquestas y cantores, entre ellos el ídolo popular Carlos Gardel.

Siempre fue una referencia para vecinos, turistas y todos aquellos que quieren vivir una experiencia cultural al aire libre, caminando y perdiéndose entre sus tradicionales lugares y edificios antiguos.

Además, con las últimas obras de urbanismo, se renovó y se convirtió en peatonal de 19 a 02 horas, entre Av. Callao y Libertad. Por este motivo, el Ente de Turismo de Buenos Aires recomienda dedicar una noche en la ciudad para no salir de la calle Corrientes y vivir una experiencia cultural bien porteña: ver una obra de teatro, deleitarse con una buena pizza con fainá y llevarse un excelente libro para leer en casa. Conozca más sobre todo lo que puede hacer este verano:

Teatros:

Dramas y comedias; unipersonales y grandes elencos; mega espectáculos y piezas del under. La emblemática avenida ofrece, sin exagerar, alternativas artísticas y culturales en todo momento y para todos los gustos: siempre hay algo para ver y disfrutar.

Ricky Pashkus, Director de la obra Kinky Boots, que acaba de estrenar en el Teatro Astral, asegura: “Calle Corrientes es un espacio histórico. No solamente es el hoy, también es el futuro y el pasado. Es el espacio por el que la cultura argentina ha vivido y vivirá. No se puede no visitar Calle Corrientes porque sería desconocer cómo los porteños en sus librerías, sus bares y sus teatros hacemos de la recreación un espacio de esparcimiento y hemos logrado en muchos casos -a nivel cultural- ser los más importantes de Latinoamérica”.

Algunas de las obras en cartelera para este verano:

Kinky Boots: el musical de Broadway galardonado con seis Premios Tony, con música y canciones de Cyndi Lauper, llegó a Calle Corrientes con el actor popular Martín Bossi y el gran talento de Fernando Dente. Realizan funciones de miércoles a domingos y las entradas están a la venta en la boletería del teatro Astral o por Plateanet.

el musical de Broadway galardonado con seis Premios Tony, con música y canciones de Cyndi Lauper, llegó a Calle Corrientes con el actor popular Martín Bossi y el gran talento de Fernando Dente. Realizan funciones de miércoles a domingos y las entradas están a la venta en la boletería del teatro Astral o por Plateanet. ¿Qué hacemos con Walter? : la tercera temporada de la obra de teatro escrita por Juan José Campanella, el guionista, productor y director de cine y televisión argentino, que ganó un premio Óscar por “El secreto de sus ojos” en 2010. Es una comedia ganadora de tres premios ACE que se reestrenó en el Multiteatro Comafi. Tienen funciones de miércoles a domingos, y las entradas están a la venta en la boletería del teatro o por Plateanet.

: la tercera temporada de la obra de teatro escrita por Juan José Campanella, el guionista, productor y director de cine y televisión argentino, que ganó un premio Óscar por “El secreto de sus ojos” en 2010. Es una comedia ganadora de tres premios ACE que se reestrenó en el Multiteatro Comafi. Tienen funciones de miércoles a domingos, y las entradas están a la venta en la boletería del teatro o por Plateanet. Quedate conmigo, Lucas: Lucas Lauriente y Luciano Mellera, dos de los comediantes jóvenes más destacados y reconocidos de Argentina, representan una obra de Hernán Casciari, el conocido escritor y editor argentino, autor del éxito “Más respeto que soy tu madre”. La obra se puede ver en el Multiteatro: uno de los teatros más lindos de la Calle Corrientes, que además cuenta con una completa oferta de entretenimiento teatral, gastronomía y estacionamiento las veinticuatro horas. Conseguí tus entradas en la boletería del teatro o por Pleteanet.

Librerías

Buenos Aires es la ciudad con mayor cantidad de librerías per cápita del mundo, con 380 en total, de las cuales un gran porcentaje se encuentran en Calle Corrientes. Ofrecen desde libros antiguos hasta los últimos títulos; revistas usadas y los grandes clásicos de la literatura universal; cuentos para chicos y manuales. Lo más interesante: están abiertas hasta mucho después de que anochece. Las que no se puede perder:

Gandhi : es una librería histórica de Buenos Aires, que representa un emblema de la historia cultural argentina. Se especializa en literatura, filosofía, poesía y ciencias sociales. Está ubicada en Av. Corrientes 1694.

: es una librería histórica de Buenos Aires, que representa un emblema de la historia cultural argentina. Se especializa en literatura, filosofía, poesía y ciencias sociales. Está ubicada en Av. Corrientes 1694. La Revisteria Comics: cuenta con un catálogo diverso especializado en el rubro de superhéroes. También podrás encontrar merchandising, juguetes y revistas de tus héroes favoritos. Los libros se consiguen en su idioma original o en castellano.

Gastronomía

Si hay algo que no lo va a decepcionar en Buenos Aires, sin dudas es la experiencia gastronómica. La Calle Corrientes no se queda atrás: sus pizzerías, bares y restaurantes son algunos de los lugares que acompañan la movida cultural de la mítica avenida, algunos de ellos considerados "Notables”. Los que no se puede perder:

Güerrín: esta famosa pizzería, que nació hace más de 80 años, cuenta con 70 variedades disponibles y es un paraíso para los amantes de la pizza al molde. Su masa se trabaja todavía en forma manual en una gran batea, a pesar de la asombrosa cantidad de pizzas despachadas a lo largo del día. Ubicada en Av. Corrientes al 1368, es el lugar ideal para disfrutar después de tu obra de teatro elegida.

esta famosa pizzería, que nació hace más de 80 años, cuenta con 70 variedades disponibles y es un paraíso para los amantes de la pizza al molde. Su masa se trabaja todavía en forma manual en una gran batea, a pesar de la asombrosa cantidad de pizzas despachadas a lo largo del día. Ubicada en Av. Corrientes al 1368, es el lugar ideal para disfrutar después de tu obra de teatro elegida. El Palacio de la Papa Frita: este clásico reducto porteño ubicado en Corrientes al 1612, ofrece desde 1952 jugosos bifes de chorizo de novillo de exportación, asado de tira de siete costillas, y unas papas fritas soufflé deliciosas, infladas como zeppelines. ¿El secreto del éxito? El corte de la papa, la mezcla del aceite y la fritura en tres temperaturas distintas ¡Imperdible para vivir una completa experiencia porteña!

Para vivir la experiencia completa, puede hospedarte en el hotel Grand Brizo Buenos Aires, que se encuentra ubicado en pleno corazón de la ciudad y a metros del Obelisco, siendo el sitio ideal para los viajeros que quieran conocer la ciudad. Cuenta con 192 habitaciones modernas y espaciosas, de 4 categorías distintas, gimnasio, room service y un increíble desayunador con vista a la ciudad.