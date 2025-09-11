Negro Fest 2025: pasarela Black Nation, cocina ancestral y emprendimiento

En esta oportunidad, en tarima sonarán géneros como reguetón, dancehall, rap, chirimía, afrobeats y ranch Foto: VisualLugo360

El Negro Fest 2025 llega a Bogotá con una propuesta que trasciende el entretenimiento para convertirse en un acto cultural y político a favor de la visibilidad afrocolombiana. Su creador y director, Fabio Arboleda, explica que este festival nació en Medellín en 2017 inspirado en lo que denomina “un nuevo renacimiento negro” en el país y que este año, con el apoyo de Compensar, es una apuesta donde todos los colores caben en el negro.

“Negro Fest surgió como un espacio para darle visibilidad a los procesos, artistas y emprendedores afrodescendientes en un panorama cultural que históricamente los ha invisibilizado. Ser una persona negra en Colombia es un acto político, y este festival es parte de esa declaración”, afirma su director. La edición 2025 tendrá lugar en la Plaza de Jubileo en la sede de la Avenida 68 de Compensar en Bogotá este próximo domingo 28 de septiembre.

La primera edición, realizada en La Pascasia de Medellín, reunió a cerca de 82 personas en una noche con música, teatro y DJs. Hoy, el festival ha evolucionado en todas sus dimensiones: de lo artístico a lo empresarial, de lo musical a lo pedagógico, y de lo local a lo internacional, siendo esta edición 2025 una apuesta llena de innovación.

Este crecimiento ha permitido sumar nuevas manifestaciones culturales: la “Pasarela Black Nation”, mercados creativos, espacios de reflexión y la primera academia de modelaje para jóvenes afrodescendientes de Medellín , que combina formación en pasarela con procesos de autoestima, historia y reconocimiento de raíces.

Black Nation: el concepto 2025

El lema de esta edición es Black Nation, una declaración de que las comunidades negras conforman una gran nación cultural unida más allá de fronteras geográficas. “Tenemos similitudes con los negros de Salvador de Bahía, Nueva York, el Chocó o África. Nos conectan costumbres, corporalidades y música”, señala Arboleda.

En esta oportunidad, en tarima sonarán géneros como reguetón, dancehall, rap, chirimía, afrobeats y ranch (un estilo emergente desde San Andrés). El plato fuerte será Rancho Aparte, agrupación chocoana conocida como el “punk del Pacífico” por su energía escénica. Desde San Andrés, Rayo y Toby pondrán el toque isleño con reguetón fusionado con beats afrocaribeños.

Por primera vez, el festival estrenará un escenario 360 grados, una apuesta que busca acercar al público a los artistas desde todos los ángulos y que permitirá integrar batallas de baile y shows inmersivos, poniéndose a la par de grandes producciones internacionales.

La pasarela negra: moda como acto político

Uno de los hitos de este Negro Fest 2025 será la gran pasarela Black Nation, protagonizada exclusivamente por modelos y diseñadores afrodescendientes. Para Fabio Arboleda, esta propuesta trasciende la moda. “Nuestros cuerpos fueron exotizados y sexualizados por siglos. En la pasarela, asumimos nuestras corporalidades como un acto político y de libertad”.

En esta edición participará el diseñador Keyber Prenses con su marca Berkey, con una colección inspirada en los dandis del Congo, que mezcla elegancia y alta costura con estética afrocontemporánea . La pasarela también reivindicará el uso de peinados naturales y maquillaje especializado para pieles negras, un gesto de representación en un sector históricamente excluyente.

La gastronomía también estará presente y será un reconocimiento de los saberes ancestrales. Negro Fest 2025 hará un viaje culinario por las “latitudes negras” del país. La Casa del Biche ofrecerá degustaciones de esta bebida ancestral, legalizada y reconocida por ley en Colombia, con versiones originarias de Buenaventura, Guapi, Timbiquí y Quibdó.

Además, el público podrá disfrutar de arroces típicos del Pacífico y dulces de Palenque, reinterpretadas por cocineras de la región. “El festival es también un espacio pedagógico donde los asistentes pueden conocer a los creadores, escuchar sus historias y conectar con la riqueza cultural detrás de cada plato”, afirma Arboleda.

Esta edición 2025 también contará con el Mercado Negro, el cual reunirá a 16 emprendimientos de joyería, ropa, accesorios y artesanías. Este espacio busca generar conexiones comerciales directas entre creadores y público, además de abrir posibilidades de exportación y distribución. “Las redes sociales ayudan, pero estos espacios son vitales para el face-to-face, para el relacionamiento y la circulación real de nuestros productos”, explica su director.

El festival también incluirá proyecciones de fashion films producidos por creadores afrodescendientes y espacios de trenzadería. La idea, dice Arboleda, es que al entrar al festival “los asistentes se sientan parte de una nación negra, diversa y vibrante, con música, sabores, moda, cine y diálogo en un mismo lugar”.

Negro Fest no se limita a ser un festival artístico. Su visión a futuro está marcada por la educación y el impacto comunitario. “Podemos hacer grandes espectáculos, pero nuestra misión es caminar con las comunidades vulnerables, llevarles cultura y herramientas para que los jóvenes tengan nuevas perspectivas de vida”, afirma Arboleda.

La apuesta es seguir creciendo en moda, gastronomía y emprendimiento, mientras el festival se consolida como una plataforma de visibilidad y fortalecimiento de la memoria afrocolombiana.

“Decidimos resignificar la palabra ‘negro’ y convertirla en orgullo. Para nosotros, lo negro es hermoso. Por eso existe el Mercado Negro, la Pasarela Negra y este festival que ya es parte del renacimiento afro en Colombia”, concluye Arboleda.

