Nespresso cumple 40 años y destaca a Colombia como eje estratégico en su evolución global

La relación cotidiana con el café ha cambiado de forma sostenida en las últimas décadas. Hoy se consumen cerca de 2.250 millones de tazas al día en el mundo y más del 65 % de los adultos lo incorporan a su rutina, en un contexto marcado por una mayor preparación en el hogar, el interés por cafés premium y una creciente demanda de prácticas sostenibles.

En ese escenario, Nespresso conmemora 40 años desde su creación en 1986, cuando surgió con la idea de llevar una experiencia de café de alta calidad al hogar. Desde entonces, la innovación ha sido el eje de su evolución, desde la selección de los granos hasta el desarrollo de tecnologías en máquinas y recetas que amplían las formas de consumo. Actualmente, la marca tiene presencia en 93 países, 11 de esos en Colombia, y continúa adaptando su portafolio y experiencias a las nuevas tendencias del mercado.

“Esa visión inicial nos permitió consolidar una propuesta que ha evolucionado junto al consumidor, ampliando orígenes, formatos y momentos de consumo, con un enfoque que integra producto y experiencia”, explicó Marcos Djinishian, gerente general de Nespresso para la Región Andina y el Caribe.

Colombia se ha posicionado como un mercado estratégico dentro de esta trayectoria. Con cerca de 11 años de presencia directa desde la apertura de su primera boutique en 2014, el país destaca por su vínculo con uno de los orígenes cafeteros más reconocidos del mundo y por un consumidor cada vez más interesado en la calidad, el origen y la versatilidad en la preparación del café en casa.

En el marco de su aniversario, la compañía presentó ediciones especiales para el mercado local, como el Pack Taste —con los cafés más vendidos de la última década— y el Pack Expertise, basado en la familia Ispirazione Italiana, que invita a explorar nuevas recetas. Estas iniciativas se suman a una estrategia que combina innovación y sostenibilidad, respaldada en Colombia por el Nespresso Sustainable Quality Program, activo desde 2004 en más de 100 municipios y con impacto en más de 45.000 fincas cafeteras.