Nespresso presenta colección de temporada con cafés de edición limitada por Navidad

La colección incluye tres nuevas variedades con perfiles diseñados para resaltar sabores propios de la época Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Nespresso lanzó su nueva colección de temporada, una propuesta que busca celebrar los rituales y encuentros propios de fin de año, con el café como protagonista. La marca presentó cafés de edición limitada, accesorios especiales y una línea de regalos que estará disponible por tiempo limitado.

La campaña está inspirada en el Atelier de Fantasías, un taller navideño conceptual donde se recrean los momentos más representativos de la temporada: la cuenta regresiva, las compras, la elección del obsequio ideal y la preparación de recetas para compartir. En este universo simbólico se ensamblan las máquinas, accesorios y variedades que hacen parte de la oferta especial de fin de año.

Cafés de edición limitada

La colección incluye tres nuevas variedades con perfiles diseñados para resaltar sabores propios de la época.

Festive Espresso (Original) y Festive Double Espresso (Vertuo) : presentan notas dulces de almendra, matices florales de jamaica, frutos rojos y caramelo.

Sweet Almond & Hibiscus Flavoured : combina notas amaderadas con toques de cereal, frutas maduras y caramelo.

Cinnamon & Candied Tamarind Flavoured: propone un perfil especiado, con presencia de canela, tamarindo y frutos secos.

Accesorios y regalos para la temporada

La colección incorpora los tradicionales Calendarios de Adviento, disponibles para sistemas Original y Vertuo. Cada uno cuenta con un diseño exclusivo de la artista keniana Thandiwe Muriu, inspirado en la flor del café.

También se suman las Barista Mixologist Glass, copas pensadas para experimentar con nuevas recetas, y la Festive Mug, un mug de edición especial con grabados que retoman los motivos florales de la temporada.

Recetas inspiradas en la festividad

Para complementar la experiencia, Nespresso propone preparaciones especiales como el Cinnamon Cloud Latte, que resalta los sabores de canela y tamarindo; el Golden Hibiscus Latte, con notas de almendra y flor de jamaica; y el Mocktail Minted Coffee Mule, una versión refrescante que mezcla café, limón, miel y hierbabuena, con la opción de añadir vodka.

Máquinas como obsequio

Dentro de las recomendaciones de regalo se destacan modelos como la Vertuo Creatista, conocida por su versatilidad para preparar diferentes tipos de bebidas, y la Essenza Mini, reconocida por su tamaño compacto. Según la marca, cada máquina ofrece una puerta de entrada a una experiencia completa para los entusiastas del café.

El Calendario de Adviento está disponible en boutiques desde el 1 de noviembre, mientras que el resto de la colección se podrá adquirir a partir del 18 de noviembre.