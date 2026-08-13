Norte de Santander activa centro de acopio para apoyar a damnificados por terremoto

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La solidaridad con las familias afectadas por el terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto comenzó a movilizarse desde Norte de Santander. La Gobernación habilitó un centro de acopio en Cúcuta para recibir donaciones destinadas a las comunidades damnificadas, especialmente en departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Risaralda y otras zonas impactadas por la emergencia.

El sismo, de magnitud 7,4 y con epicentro en inmediaciones de San José del Palmar, Chocó, provocó afectaciones en viviendas y edificaciones, además de dejar personas fallecidas y cientos de familias que requieren asistencia. Ante este panorama, la administración departamental lanzó la campaña “Colombia, un solo corazón”, con la que busca sumar a funcionarios públicos, empresas, organizaciones y ciudadanos a la atención de las comunidades afectadas.

Como parte de la iniciativa, la Gobernación planteó inicialmente que los funcionarios de la administración departamental y de las alcaldías puedan aportar voluntariamente un día de salario. “Estas familias lo han perdido todo, incluso han perdido seres queridos y necesitan una mano amiga”, manifestó el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, al convocar a los habitantes del departamento a participar en la jornada de solidaridad.

La campaña también recibirá donaciones en especie, entre ellas alimentos no perecederos, frazadas, útiles de aseo, alimentos para mascotas y otros artículos de primera necesidad. Los elementos podrán entregarse en el parqueadero Los Naranjos de la Gobernación de Norte de Santander, ubicado en la avenida 5 con calle 13 esquina, desde este jueves 13 de agosto a las 2:00 de la tarde hasta el lunes 17 de agosto a las 7:00 de la noche.

Una vez recolectadas, las ayudas serán clasificadas y organizadas para posteriormente ser transportadas por vía terrestre hacia los municipios que requieran mayor atención. La iniciativa es coordinada desde el despacho de la gestora social, Cecilia Soler, y cuenta con la articulación de la Federación Nacional de Departamentos y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con el objetivo de coordinar el traslado y dirigir las donaciones hacia las zonas con mayores necesidades.

“Con la Federación Nacional de Departamentos, con diversos canales de comunicación, con la UNGRD estamos haciendo equipo para poder adelantar esta tarea”, señaló Villamizar.

De esta manera, Norte de Santander busca sumarse a la cadena de solidaridad activada en distintas regiones del país y contribuir a la atención de las familias que enfrentan las consecuencias de la emergencia.