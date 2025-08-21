Nu Colombia lanza su nueva función de seguridad financiera

La compañía destaca que esta iniciativa busca replicar en Colombia el impacto logrado en Brasil, donde “Modo Rua” fue reconocida como una innovación clave en seguridad bancaria. Foto: Cortesía

Nu Colombia presentó “Modo Tranqui”, una nueva herramienta de seguridad diseñada para proteger a los usuarios de transacciones no autorizadas y ofrecerles mayor control sobre su dinero. La función llega al país inspirada en el éxito de “Modo Rua” en Brasil, donde alcanzó más de 4 millones de usuarios activos.

Con Modo Tranqui, los clientes pueden establecer un límite máximo para transferencias y operaciones digitales como ACH, PSE o transacciones internas. El sistema funciona a partir de la configuración de redes Wi-Fi definidas como seguras dentro de la aplicación de Nu. Si un cliente intenta realizar una operación que supera el límite establecido fuera de esas redes, la aplicación solicitará una autenticación adicional, como el reconocimiento facial.

“En Nu, la seguridad es uno de nuestros pilares más importantes, y constantemente estamos innovando para proteger a nuestros clientes de manera proactiva. Con Modo Tranqui, no solo les ofrecemos una nueva capa de protección, sino que los empoderamos para que tengan el control”, señaló Santiago Matamoros, director de Producto de Nu Colombia.

La compañía destaca que esta iniciativa busca replicar en Colombia el impacto logrado en Brasil, donde “Modo Rua” fue reconocida como una innovación clave en seguridad bancaria.

Además de esta nueva función, Nu Colombia ofrece otras medidas de protección, entre ellas:

Defensas automáticas , basadas en algoritmos que analizan patrones de uso y bloquean operaciones inusuales.

Autenticación de dispositivos , que garantiza acceso exclusivo desde equipos de confianza.

Reporte y seguimiento de incidentes directamente desde la aplicación.

Controles sobre tarjetas físicas y virtuales , incluyendo bloqueo, activación o desactivación de pagos sin contacto y la creación de tarjetas virtuales de corta duración.

Atención 24/7 a través de chat y teléfono para resolver situaciones sensibles.

Con este conjunto de herramientas, la empresa busca reforzar su compromiso con la seguridad digital y la tranquilidad de sus clientes, al tiempo que simplifica la experiencia en el manejo de sus finanzas.