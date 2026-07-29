Nuevo observatorio permitirá consultar precios de servicios de salud en Colombia

El Observatorio permitirá comparar los precios de los servicios de salud en todo el país. / Cortesía ADRES Foto: Cortesía

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La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) puso al servicio del sector el Observatorio de Precios en Salud, una herramienta tecnológica que ofrece una referencia pública y comparable sobre la evolución de los precios de los servicios de salud en todo el país.

Asimismo, la herramienta brindará al Ministerio de Salud y a la Comisión de Costos, Beneficios y Tarifas información para apoyar la toma de decisiones regulatorias, especialmente las relacionadas con los sistemas tarifarios.

Con esta plataforma, desarrollada por el Grupo de Analítica e Innovación de la ADRES, los diferentes actores del sistema podrán consultar más de 120 indicadores sobre precios y tarifas de procedimientos en salud en todo el territorio nacional.

Además, el observatorio permitirá monitorear de forma simultánea más de 7.400 mercados de atención en salud, facilitando el análisis de los precios de servicios, medicamentos y tecnologías que se ofrecen en las distintas regiones del país.

En ese sentido, las IPS contarán con mejores herramientas para negociar con las EPS, al tener acceso a los precios a los que se prestan servicios similares en instituciones comparables. Además, podrán comparar los precios en todo el territorio nacional e identificar dónde los servicios se ofrecen a mayor o menor costo, facilitando así la toma de decisiones.

“Lo que se busca es que el sector cuente con una referencia objetiva de los precios de los servicios. Nunca antes el país había podido observar el comportamiento de los precios de la salud con este nivel de cobertura”, destaca Félix León Martínez, director de la ADRES.

Y agrega: “Lo que antes eran cientos de millones de registros aislados, hoy se convierte en inteligencia pública para la toma de decisiones del sector salud. El verdadero valor del Observatorio no está en la cantidad de datos que procesa, sino en su capacidad para convertir esa escala en decisiones mejor informadas”.

Por su parte, Daniel Garavito, asesor de Innovación y Analítica de la ADRES, señala que “la mejor forma de velar por los recursos del sistema es abrir su información. Esta debe ser accesible y comparable para todos: de esa apertura nace la confianza basada en transparencia. El observatorio no fija precios: los hace visibles, reduce la asimetría de información y nos permite avanzar hacia una inversión en salud basada en resultados. Es una herramienta al servicio de todos los actores del sistema, que lo prepara para los retos del futuro y traza el camino de su sostenibilidad”.

El Observatorio de Precios en Salud ya está disponible en la sección Analítica del sitio web de la ADRES.

Aquí puede ver más información.