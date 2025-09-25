Organizaciones instan al Congreso a regular publicidad de ultraprocesados a niños

Alertan que la publicidad digital infantil induce al consumo de productos nocivos. Foto: Cortesía

La presidenta del Colectivo de abogadas y abogados José Alvear Restrepo, CAJAR recordó que hace más de dos meses organizaciones como Red PaPaz y FIAN radicaron proyectos de ley que buscan precisamente regular las estrategias de mercadeo que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), contribuyen al aumento de enfermedades asociadas a una mala alimentación.

En una actividad realizada en la Plaza de Bolívar, insistieron en que la publicidad digital dirigida a la infancia es una de las formas más agresivas para inducir el consumo de productos ultra procesadas y bebidas endulzadas nocivos para la salud como el tabaco y el alcohol:

“Es necesario entender que es un asunto de salud pública, regular los productos que hoy en día por su consumo constante ponen en riesgo a las personas de desarrollar enfermedades no transmisibles como diabetes, enfermedades cardiacas o algunos tipos de cáncer”, dijo la presidenta del Cajar.

La abogada Hoyos Morales fue enfática en su llamado al Congreso colombiano:

“Los proyectos de salud pública tienen que ser discutidos de frente y sin miedo. Proteger a la infancia de estas prácticas es un deber del Estado y una urgencia para la sociedad, hemos insistido constantemente en la necesidad de un marco regulatorio que restrinja la promoción, publicidad y venta en entornos escolares de productos ultra-procesados y donde el tratamiento publicitario de estos sea igual al que tienen otros productos nocivos como el alcohol y el tabaco”, afirmó.

Las organizaciones recordaron que desde hace siete años han insistido en la necesidad de regular la publicidad de estos productos y los entornos escolares donde los comercializan, pero hasta ahora el legislativo no ha dado trámite a las propuestas.

El debate sobre la publicidad de ultra-procesados y el uso de herramientas de rastreo y segmentación digital se ha convertido en un tema central de la agenda pública en salud y derechos humanos en Colombia. Para los defensores, se trata no sólo de proteger la privacidad de los menores, sino de garantizar que las futuras generaciones crezcan en entornos libres de prácticas de mercadeo que promueven el consumo de productos dañinos.