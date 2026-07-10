10 de julio de 2026 - 11:56 p. m.
Peace Flavours: la marca que floreció donde antes había coca
Le cuenta | ¿Puede una marca contar la historia de la transformación de un territorio? Peace Flavours nace para mostrar cómo miles de familias campesinas están llevando productos colombianos de alta calidad a mercados internacionales, como parte de un modelo que apuesta por nuevas oportunidades para el campo. Gloria Miranda, directora de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, presentó la iniciativa que busca cambiar la historia en el campo colombiano.
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