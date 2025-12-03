Plan recomendado para los amantes del arte: la exposición “Antes, ahora y Zientte”

Exposición “Antes, ahora y Zientte”. Foto: Cortesía

Zientte cumple cuatro décadas de trayectoria y lo conmemora con una exposición especial en alianza con Galería La Cometa, abierta al público desde el pasado 1 hasta el 14 de diciembre en la tienda Zientte (Calle 81 #9-09). La muestra reúne piezas emblemáticas que han acompañado la evolución del diseño de interiores en Colombia y ofrece una lectura sobre cómo la materialidad, la técnica y el oficio han marcado el camino de la marca y del sector.

Con la dirección de arte de Daniel Nyström, el recorrido propone una puesta en escena que conecta historia y contemporaneidad. Bajo el concepto “Antes, ahora y Zientte”, la exhibición invita a observar cómo ciertos objetos adquieren nuevos significados al integrarse en un espacio que combina sensibilidad artística, exploración formal y memoria creativa.

La iniciativa se presenta como una reflexión sobre la permanencia y transformación dentro de la industria textil y del mobiliario en el país, en un momento en el que el diseño colombiano continúa abriéndose a nuevas narrativas. La exposición estará abierta durante una semana para quienes deseen explorar cómo se articula la identidad del diseño nacional a través de procesos, materiales y visiones que han acompañado a Zientte durante 40 años.