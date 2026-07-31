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Poder aéreo colombiano se destaca en el cielo chileno

La Fuerza Aeroespacial Colombiana puso a prueba su capacidad operativa y de interoperabilidad en SALITRE 2026, el principal ejercicio aéreo multinacional de la región.

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Redacción Especiales
31 de julio de 2026 - 02:09 p. m.
Poder aéreo colombiano se destaca en el cielo chileno
Foto: Cortesía
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Tras volar más de 2.000 millas náuticas y atravesar tres países, aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana llegaron a Chile para hacer historia como parte del ejercicio multidominio más importante del Cono Sur: Salitre 2026.

Aviones A-29 Súper Tucano y helicópteros Black Hawk AH-60 Arpía y UH-60 Ángel entrenaron en diferentes capacidades, técnicas, tácticas y procedimientos junto con otras cinco fuerzas aéreas de la región: Chile, Argentina, Brasil, Estados Unidos y Paraguay.

Fueron cerca de 300 horas de vuelo, incluyendo el despliegue y el repliegue de las aeronaves, así como los entrenamientos combinados, destinadas a fortalecer las capacidades de interoperabilidad y de atención de situaciones o emergencias que puedan presentarse en el continente americano.

Diariamente cambiaron los escenarios y las misiones simuladas, en las que dos países, el rojo y el azul, intervinieron con el objetivo de proteger a la población civil y entrenar capacidades de apoyo aéreo cercano, búsqueda y rescate de personal, inteligencia, célula espacial, logística aeronáutica y servicios.

Los pilotos, tripulantes y demás participantes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana se destacaron por su experiencia, conocimiento y liderazgo, reafirmando su capacidad de interoperabilidad y su compromiso con la cooperación internacional para enfrentar cualquier eventualidad o emergencia.

Por Redacción Especiales

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