¿Por qué Bogotá fue elegida sede del Día Mundial de las Ciudades 2025?

La capital del país fue seleccionada entre casi 200 ciudades para albergar este evento. La secretaria del Hábitat de Bogotá explica en detalle cómo ha sido el proceso de organización de un evento de este nivel, que se llevará a cabo el próximo 30 y 31 de octubre y que servirá para mostrarle al mundo y discutir los avances de las ciudades en temas como sostenibilidad, resiliencia, hábitat digno, tecnología para el beneficio de los ciudadanos e inclusión.