Porvenir reconocerá a las organizaciones que lideran la inclusión de las personas mayores

La realización del Congreso responde a una realidad que ya está transformando la economía colombiana. Foto: Cortesía

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El Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir, empresa del Grupo Aval, realizará el próximo 30 de julio la segunda edición del Premio Innova Mayor, una iniciativa que este año recibió 629 postulaciones de entidades públicas y privadas de todo el país y que tendrá como escenario el Primer Congreso Empresarial “El Futuro es Plateado”. El encuentro reunirá a líderes empresariales, representantes de la academia, entidades públicas y expertos nacionales e internacionales para impulsar la Economía Silver y visibilizar a las organizaciones que están transformando la manera en que el sector empresarial aprovecha la longevidad como una oportunidad para innovar, atraer talento, generar nuevos mercados y fortalecer su competitividad.

Tras un proceso de evaluación técnica liderado por la Universidad del Rosario, aliado estratégico de Porvenir, y la valoración de un jurado multidisciplinario, serán reconocidas nueve organizaciones, tres por cada una de las categorías: Talento Senior, Innovación Silver y Red Plateada, por desarrollar iniciativas que promueven la inclusión laboral, el diseño de productos y servicios para una población cada vez más longeva y la integración de las personas mayores en las cadenas de valor.

Como parte de la programación también se realizará la Expo Silver, una muestra de emprendimientos creados y fortalecidos a través de los programas del Observatorio para el Emprendimiento y la Empleabilidad del Adulto Mayor, liderado por Porvenir con el apoyo de la Universidad del Rosario. El Observatorio promueve la inclusión económica de las personas mayores mediante la generación de conocimiento, la formación, el fortalecimiento del emprendimiento y el relacionamiento con el sector empresarial. La muestra facilitará el encuentro entre emprendedores, empresas e instituciones, fortaleciendo el ecosistema de la Economía Silver y promoviendo nuevas oportunidades de negocio, innovación e inclusión.

La agenda académica incluirá la participación del economista Mauricio Reina, quien analizará las implicaciones económicas de la transición demográfica; la presentación de una nueva edición del Monitor de Inclusión Senior por parte de la Universidad del Rosario; un panel empresarial en el que diferentes organizaciones compartirán experiencias sobre la incorporación del talento senior y el desarrollo de soluciones para esta población; y la conferencia del experto español Juan Carlos Alcaide, uno de los principales referentes internacionales en Economía Silver, quien expondrá las tendencias globales y las oportunidades que este fenómeno representa para las empresas.

La realización del Congreso responde a una realidad que ya está transformando la economía colombiana. De acuerdo con el Monitor de Inclusión Senior, el país cuenta hoy con 8,3 millones de personas mayores de 60 años, es decir, 1,2 millones más que en 2021. Entre 2021 y 2025, la tasa de ocupación de esta población pasó del 27,7 % al 32,5 %, mientras que tres de cada cinco personas mayores ocupadas trabajan por cuenta propia, una realidad que refleja la necesidad de fortalecer modelos empresariales que aprovechen la experiencia, el conocimiento y la capacidad productiva de esta población.

“Colombia atraviesa una transformación demográfica sin precedentes que está redefiniendo la forma en que las organizaciones gestionan el talento, desarrollan productos y construyen valor para la sociedad. Con el Premio Innova Mayor y el Congreso ‘El Futuro es Plateado’ queremos demostrar que la longevidad no debe verse como un desafío aislado, sino como una oportunidad para impulsar la innovación, la productividad y el crecimiento económico. Desde Porvenir seguimos promoviendo un ecosistema que conecte empresas, academia y sector público para convertir la Economía Silver en una habilitador del desarrollo sostenible para Colombia”. afirmó Miguel Largacha Martínez, presidente del Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir, empresa del Grupo Aval.