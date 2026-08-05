Presidente Ejecutivo del CAF recibió Doctorado Honoris Causa de la Universidad Simón Bolívar

Foto: Sergio Díaz-Granados recibió el Doctorado Honoris Causa en Ciencias Jurídicas y Políticas otorgado por la Universidad Simón Bolívar, en reconocimiento a su trayectoria y aporte al desarrollo regional. / Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Sergio Díaz-Granados Guida, recibió este miércoles el Doctorado Honoris Causa en Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Simón Bolívar por su trayectoria en el servicio público y sus aportes al fortalecimiento institucional de Colombia y regional.

“Para mí representa un honor triple: primero, como ciudadano dedicado al servicio público convencido del poder de la educación para transformar vidas; segundo, como presidente ejecutivo de CAF, una institución que nació en Colombia; y tercero, como caribeño, el Caribe es continente que no es de tierra, sino de agua, un mar de mil bocas, donde nos une un destino compartido, que es al tiempo tradición y vanguardia, raíz y apertura al mundo, por eso decimos que es el Mediterráneo de América Latina”, expresó Diaz-Granados en la ceremonia realizada en la Casa de la Cultura La Perla, a la que asistieron directivas académicas, dirigentes públicos, representantes gremiales, empresarios, profesores e invitados.

La Sala General de la universidad aprobó el reconocimiento debido a la carrera profesional de Diaz-Granados. Nacido en Santa Marta (Colombia), es abogado de la Universidad Externado de Colombia y complementó su formación con estudios de posgrado en Gerencia Pública para el Desarrollo Social y estudios superiores en Derecho Constitucional, un recorrido académico que incluye una amplia experiencia en la administración pública.

“Toma mayor importancia este reconocimiento académico por los momentos críticos que viven nuestro país y América Latina, que requieren del apoyo y respaldo financiero que le brinda la CAF para lograr entrelazar el crecimiento económico y el desarrollo social con desafíos fiscales, energéticos y de competitividad para reversar los indicadores económicos y sociales que se volvieron negativos en los últimos años”, aseguró el rector José Consuegra Bolívar.

Diaz-Granados ha sido concejal, diputado y congresista, ministro de Comercio, Industria y Turismo, viceministro de Desarrollo Empresarial y presidente de la Comisión de Asuntos Económicos de la Cámara de Representantes. También presidió las juntas directivas de Bancóldex y ProColombia, el Fondo Nacional de Garantías, el Fondo Nacional de Turismo (Fontur) y la estrategia Marca País.

“Ha liderado una estrategia orientada al fortalecimiento de la capacidad financiera de la institución y al impulso de iniciativas de integración regional; liderazgo que ha sido reconocido internacionalmente por su compromiso con el desarrollo sostenible y la promoción de soluciones innovadoras a los desafíos económicos y sociales de América Latina y el Caribe, consolidándose como una de las figuras más influyentes del multilateralismo y la cooperación internacional en la región”, aseguró José Rafael Consuegra Machado, representante legal de Unisimón.

La gestión de Diaz-Granados al frente del CAF ha permitido la creación del programa Banca de las Oportunidades, concebido para ampliar el acceso a servicios financieros, así como el impulso de reformas dirigidas a fortalecer el entorno empresarial. Entre 2010 y 2013 integró el Directorio del CAF mientras ejercía como ministro de Comercio, experiencia que consolidó su trayectoria ligada al diseño de políticas orientadas al crecimiento económico y la cooperación entre los países de la región.

“Sergio tiene una mirada abierta a la diversidad regional, ha entendido que el Caribe no es una región periférica, sino estratégica para la transformación del país”, destacó el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa. “En cada escenario ha llevado el Caribe para defender el desarrollo no solo de nuestra región, sino de todo el Caribe, porque cuando el Caribe crece, crece todo el país”.

Al frente del CAF, Diaz-Granados ha promovido iniciativas de financiamiento e integración regional dirigidas a fortalecer la infraestructura, la productividad y la cooperación entre los países latinoamericanos y caribeños. Su labor mantiene una relación directa con la generación de conocimiento aplicado al desarrollo, uno de los ejes de discusión entre organismos multilaterales, gobiernos y universidades.

Con este Doctorado Honoris Causa en Ciencias Jurídicas y Políticas, Unisimón sumó al Presidente Ejecutivo de CAF al grupo de personalidades reconocidas por sus aportes al conocimiento, la institucionalidad y el servicio público en escenarios nacionales e internacionales.