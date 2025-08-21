“Productos Colombianos que Construyen País”: una apuesta por la identidad y el campo

La alianza tiene como propósito visibilizar el impacto social, económico y ambiental de los productos colombianos. Foto: Cortesía Porkcolombia

Con el propósito de fortalecer el consumo de alimentos 100 % nacionales y destacar su impacto en la economía, la sociedad y el medioambiente, los principales gremios del sector agropecuario presentaron la estrategia “Productos Colombianos que Construyen País”.

La iniciativa, respaldada por gremios como Fedepalma, Porkcolombia, Fedepapa, Fenavi, Fedearroz, Fedepanela, Asocaña, Fedegán, Asoleche, Adepan y la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), busca posicionar los productos colombianos como motor de desarrollo y de identidad nacional.

Durante el evento de lanzamiento, realizado en el Auditorio de Fedecafé, los voceros gremiales coincidieron en la importancia de lo colectivo como herramienta de transformación. A través de dos paneles temáticos, se discutieron los principales retos del agro, el aporte de cada producto al bienestar de los colombianos y los compromisos frente al consumidor.

Uno de los ejes más destacados de la estrategia es la publicación del recetario “Productos Colombianos que Construyen País”, que reúne preparaciones elaboradas exclusivamente con ingredientes nacionales, con el fin de conectar a los colombianos con sus raíces gastronómicas y con los territorios donde se produce la riqueza alimentaria del país.

Además del recetario, la campaña contempla activaciones en ferias, eventos, producción de contenidos digitales y acciones de co-marketing que permitirán visibilizar los productos agropecuarios bajo una identidad común.

“Esta estrategia es una invitación a construir país desde lo que somos y lo que producimos. Es una plataforma que une voces, territorios y propósitos en torno a Colombia”, expresó uno de los voceros durante la presentación.

La jornada concluyó con una rueda de prensa, entrevistas a representantes gremiales y una muestra gastronómica elaborada con ingredientes 100 % colombianos, reafirmando el compromiso del sector con el desarrollo y la sostenibilidad del país.