Protege tu vida y cuida a Bogotá, mi ciudad, mi casa

Refuerzos en infraestructura hacen parte de las acciones para mejorar el servicio. Foto: Cortesía Transmilenio

En Bogotá, una campaña está transformando la manera en que los ciudadanos perciben la capital. Con la iniciativa “Bogotá, mi ciudad, mi casa”, la Alcaldía Mayor busca fortalecer el sentido de pertenencia y de responsabilidad hacia la querida ciudad, en la que, hoy, cerca de ocho millones de personas habitan.

En desarrollo de la campaña, encuentran y visibilizan las historias de ciudadanos que sienten amor y apropiación por Bogotá, dignas de ser conocidas y replicadas.

Claro ejemplo es la historia de cómo un ciudadano que vive en la ruralidad de Bogotá se moviliza en el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) a través de múltiples opciones. Todos los días llega seguro a su destino, protege su vida y marca la diferencia.

James Carreño, de 53 años, vive en la vereda Quiba, una zona rural de la localidad Ciudad Bolívar, uno de los santuarios de flora y fauna propias más importantes del sur de la capital que conecta con el municipio de Soacha, Cundinamarca.

Gracias al SITP, James puede compartir grandes momentos con su familia, y transportarse fácilmente hacia su lugar de trabajo, ubicado en el otro extremo, en el norte de la ciudad.

Lo más importante para él es la garantía que tiene de poder llegar a tiempo a su destino, con diferentes opciones, por eso usa responsablemente el Sistema para proteger su vida y las de más de cuatro millones de personas que a diario lo usan.

“Me dedico al oficio de servicios generales. Mi rutina diaria es que bajo por la loma, llego a un paradero del SITP (componente zonal), después cojo TransMiCable, llego al Portal Tunal, me voy en el H21 hasta La Castellana (componente troncal) y tomo nuevamente un servicio zonal por toda la Carrera Novena hasta la Calle 134, en donde llego a mi punto de trabajo con un solo pasaje de ida y uno solo de vuelta”, comentó Carreño.

“Yo gano un salario mínimo, por eso es por lo que me pregunto: si yo gano el mínimo, pago mi pasaje y no pongo mi vida en riesgo, ¿por qué hay personas que lo hacen? La gente que no paga se hace un daño a sí mismo porque arriesgan su vida, ¿cuánto vale una vida que se pierde? Evadir el pasaje no vale la pena”, agregó. Precisamente, en TransMilenio, la seguridad y el bienestar de los usuarios son la máxima prioridad. Por eso, en el marco de la campaña “Bogotá, mi ciudad, mi casa”, desarrollan la estrategia “Protege la Vida”, que tiene como propósito reforzar el compromiso del Sistema con la seguridad, el cuidado y la promoción de prácticas responsables entre la comunidad usuaria y los colaboradores, creando una cultura de respeto y trabajando de manera integral y simultánea en frentes como la prevención y la cultura ciudadana, la infraestructura, el monitoreo, la caracterización de la evasión y la fiscalización; todo con el fin de mejorar la experiencia de viaje.

Para ello, gracias al esfuerzo y dedicación de los más de 35.000 colaboradores que a diario trabajan por un mejor Sistema, han garantizado un servicio de transporte de calidad, ágil, seguro y con mayor cobertura en los diferentes puntos de la ciudad.

En cultura ciudadana, vienen fortaleciendo y capacitando al equipo en vía para el desarrollo óptimo de acciones de sensibilización, prevención y pedagogía, con el apoyo de la Secretaría Distrital de Cultura. A su vez, han realizado varios trabajos e intervenciones frecuentes con comunidades, colectivos artísticos, instituciones educativas, entidades y empresas.

También han impulsado jornadas de aseo intensivo y de embellecimiento de los portales y estaciones a través de murales o grafitis que dan sentido de pertenencia por Bogotá y reflejan la pujanza de sus habitantes, como el más reciente hecho en el Portal 20 de Julio, en la localidad San Cristóbal, en conmemoración de los 486 años de la capital.

Con relación a la infraestructura, por ejemplo, en los últimos meses, el Sistema ha instalado más de 800 puertas de nueva tecnología en 38 estaciones, diseñadas para mejorar la seguridad, la eficiencia y la experiencia de viaje, incorporando características avanzadas que facilitan un acceso y un descenso más seguros entre las estaciones y los buses. También han hecho refuerzos en infraestructura como parte de las acciones del compromiso con la innovación y la mejora del servicio.

En el frente de monitoreo, el Sistema cuenta con cerca de 42.000 cámaras de operación y seguridad en buses, estaciones y portales, y una constante vigilancia y control desde el Centro de Control, el cerebro del Sistema, en articulación y acompañamiento del Comando de Policía del Sistema Masivo de Transporte Público para prevenir emergencias, y para gestionar con mayor facilidad la operatividad y la seguridad.

En fiscalización, gracias a un trabajo articulado con varias entidades distritales, promueven la aplicación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, reforzando las estrategias de contención y disuasión a evasores con los servicios de vigilancia privada y aumentando las jornadas de tomas de seguridad para la prevención, sensibilización y fiscalización, en compañía de la Secretaría Distrital de Seguridad y la Secretaría Distrital de Movilidad, entre otras. En total, en lo corrido de 2024 han realizado más de 223 tomas integrales y 44 megatomas.

Por todo lo anterior, el mensaje que James Carreño da como ciudadano y usuario del Sistema es único e importante: “protege tu vida y no te arriesgues intentando ingresar irregularmente por zonas no permitidas, cuida a Bogotá y promueve buenas prácticas dentro del Sistema. Tu cooperación y compromiso son fundamentales para lograr un entorno de transporte público seguro y eficiente. Juntos podemos garantizar que cada viaje sea una experiencia segura y positiva ¡Viaja de manera responsable, tu vida vale más que un pasaje!”.

Además, para mejorar su experiencia de viaje, recomiendan seguir el canal oficial de TransMilenio en WhatsApp, en el que recibirán información operativa y de servicio en tiempo real para planear sus viajes a través de la TransMiApp, consultar la página web www.transmilenio.gov.co, mantener su tarjeta TuLlave recargada, y utilizar los canales digitales de recarga para mayor facilidad.