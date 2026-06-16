Proyecto Ómicas-Colombia presentará en Barranquilla plan para estudiar dengue e IRA del país

La propuesta parte de una necesidad concreta: Colombia enfrenta altas cargas por dengue e IRA. Foto: Cortesía

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Desde las 8 a. m. de este viernes será presentado en la Universidad Simón Bolívar el Proyecto Ómicas-Colombia, que estudiará el dengue y la infección respiratoria aguda (IRA) en varios territorios. La estrategia reúne a instituciones académicas, clínicas y entes territoriales de varias regiones, entre estas la Universidad del Cauca, la Fundación Universitaria María Cano, el Hospital Erasmo Meoz, las clínicas de la Costa y General del Norte, la Fundación InnovaGen, Proservanda y las gobernaciones del Atlántico y del Huila.

“Será un espacio para conocer cómo esta articulación entre universidades, centros de investigación, instituciones de salud y actores territoriales busca aportar evidencia útil para la toma de decisiones y para el manejo de dos problemas que siguen impactando a miles de personas en el país”, dice Luis Ortiz Ospino, vicerrector de Investigación, Extensión e Innovación de Unisimón.

La iniciativa se denomina Enfoque multidisciplinario e integrador desde las Ciencias Básicas en el estudio de enfermedades infecciosas en Colombia: un modelo con dengue e Infección Respiratoria Aguda (IRA). Su financiación es posible con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por valor de $36.000 millones, cuya ejecución será en 36 meses.

La propuesta parte de una necesidad concreta: Colombia enfrenta altas cargas por dengue e IRA. El documento técnico del proyecto señala que persisten vacíos en la detección temprana, la vigilancia de los virus circulantes, la identificación de biomarcadores de severidad y la modernización de sistemas de vigilancia entomológica. Frente a ese panorama, el proyecto integrará ciencias biológicas, químicas, matemáticas, computacionales y sociales para generar nuevo conocimiento y aplicaciones con uso en territorio. Además, sumará una estrategia de apropiación social con el objetivo de integrar a las comunidades en el conocimiento y control de patologías como el dengue.

“Trabajaremos en los departamentos del Atlántico, Norte de Santander, Huila, Cauca y Guaviare con el propósito de fortalecer la investigación en enfermedades infecciosas y aportar herramientas útiles para la vigilancia, el diagnóstico y la respuesta en salud pública”, explicó el biólogo Lisandro Pacheco Lugo, Ph.D. en Bioquímica y Biología Molecular. “Será una investigación de punta donde se integrarán los datos multiómicos para entender mejor las enfermedades”, agregó el científico del Centro de Investigaciones en Ciencias de la Vida (CICV) de Unisimón.

Durante el evento se socializarán los alcances de esta agenda de trabajo. El proyecto contempla análisis multiómicos, desarrollo de pruebas de diagnóstico molecular, creación de modelos de predicción con inteligencia artificial y nuevas herramientas para la vigilancia del mosquito transmisor del dengue. También incluye acciones de apropiación social del conocimiento y espacios de formación con comunidades e instituciones aliadas.

La invitación está dirigida a la comunidad académica, personal de salud, tomadores de decisión, estudiantes, entidades públicas, sector científico y ciudadanía interesada en el avance de la investigación aplicada a la salud en Colombia. El encuentro se realizará en la Casa de la Cultura de Unisimón, La Perla, ubicada en la calle 68 # 53-56, barrio El Prado.