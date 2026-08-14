Puntos de acopio en Bogotá para ayudar a víctimas del terremoto en el sur del país

La Alcaldía de Bogotá en coordinación con la Cruz Roja habilitó los siguientes puntos de acopio. Foto: Cortesía

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Desde el pasado lunes 10 de agosto de 2026 cuando se presentó el temblor que afecta a los habitantes del Chocó, Valle del Cauca y Risaralda, entre otras zonas del centro y sur del país, la Alcaldía de Bogotá en coordinación con la Cruz Roja habilitó los siguientes puntos de acopio:

Palacio de los Deportes, punto exclusivo para la recepción de ayudas para los habitantes del departamento del Chocó, ubicado en la calle 63 #59A-06 a un costado del Complejo Acuático El Salitre y el parque de Los Novios, en un horario de 8 a. m. a 8 p. m.

Acá los bogotanos pueden llevar artículos de cocina (olla #24, chocolatera en aluminio de 2 litros, platos hondos grandes y pocillos chocolateros de plástico y cucharas en acero inoxidable grandes); alimentos como: arroz blanco, harina de trigo o maíz, pasta, avena en hojuelas, lentejas, fríjol, leche en polvo, atún enlatado, panela pulverizada, aceite, café y sal. Se recomienda tener en cuenta las fechas de vencimiento.

También se reciben artículos de aseo como jabón de baño, jabón de ropa, crema dental, cepillo dental, toallas higiénicas medianas y papel higiénico; y sábanas, cobijas, colchonetas, toldillos, ropa en buen estado y ropa interior nueva. En este punto también se están recolectando materiales de construcción.

Universidad Jorge Tadeo Lozano, en la carrera Cuarta #22-61, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 9:00 p. m. y los sábados de 8:00 a. m. a 12:00 m; en este punto se está recolectando agua potable y bebidas de hidratación, alimentos no perecederos, elementos de higiene personal, cobijas, colchonetas y sábanas, ropa en buen estado, limpia y organizada por tallas, artículos para bebés (pañales, pañitos húmedos, leche de fórmula), linternas y baterías; así como guantes, tapabocas, botiquines y alimento para mascotas.

Sede administrativa de la Cruz Roja, en la carrera 24 #73-38, con operación las 24 horas, y en donde se están recolectando artículos de higiene y aseo personal, alimentos no perecederos y elementos nuevos para kits de albergue: colchonetas, frazadas, almohadas, toldillos y sábanas; así como ayudas para animales de compañía (alimentos secos y húmedos, bozales, collares, camas, cobijas e insumos médicos veterinarios).

Otros puntos de acopio son:

Calle 161A #7F-55 en Usaquén y Centro Comercial Unicentro, ubicado en la carrera 15 #124-30, con horarios desde las 8:00 a. m. a las 9:00 p. m.

Además, el Vive Claro Distrito Cultural, carrera 60 # 42-41, cerca al Parque Simón Bolívar y enmarcado entre la Calle 26, que tiene recepción las 24 horas del día.

La Alcaldía de Bogotá también invita a la ciudadanía, entre los 18 y 65 años, a donar sangre y llevar vida a quienes más lo necesitan, en la Cruz Roja Colombiana (Banco Nacional de Sangre): Avenida carrera 68 o en la Secretaría Distrital de Salud: carrera 32 N.° 12-81, para mayor información consulte https://www.saludcapital.gov.co/