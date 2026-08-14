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Por: Alcaldía de Bogotá

Puntos de acopio en Bogotá para ayudar a víctimas del terremoto en el sur del país

La Alcaldía de Bogotá también invita a la ciudadanía, entre los 18 y 65 años, a donar sangre y llevar vida a quienes más lo necesitan, en la Cruz Roja Colombiana (Banco Nacional de Sangre).

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Redacción Especiales
15 de agosto de 2026 - 12:38 a. m.
La Alcaldía de Bogotá en coordinación con la Cruz Roja habilitó los siguientes puntos de acopio.
La Alcaldía de Bogotá en coordinación con la Cruz Roja habilitó los siguientes puntos de acopio.
Foto: Cortesía
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Desde el pasado lunes 10 de agosto de 2026 cuando se presentó el temblor que afecta a los habitantes del Chocó, Valle del Cauca y Risaralda, entre otras zonas del centro y sur del país, la Alcaldía de Bogotá en coordinación con la Cruz Roja habilitó los siguientes puntos de acopio:

Palacio de los Deportes, punto exclusivo para la recepción de ayudas para los habitantes del departamento del Chocó, ubicado en la calle 63 #59A-06 a un costado del Complejo Acuático El Salitre y el parque de Los Novios, en un horario de 8 a. m. a 8 p. m.

Acá los bogotanos pueden llevar artículos de cocina (olla #24, chocolatera en aluminio de 2 litros, platos hondos grandes y pocillos chocolateros de plástico y cucharas en acero inoxidable grandes); alimentos como: arroz blanco, harina de trigo o maíz, pasta, avena en hojuelas, lentejas, fríjol, leche en polvo, atún enlatado, panela pulverizada, aceite, café y sal. Se recomienda tener en cuenta las fechas de vencimiento.

También se reciben artículos de aseo como jabón de baño, jabón de ropa, crema dental, cepillo dental, toallas higiénicas medianas y papel higiénico; y sábanas, cobijas, colchonetas, toldillos, ropa en buen estado y ropa interior nueva. En este punto también se están recolectando materiales de construcción.

Universidad Jorge Tadeo Lozano, en la carrera Cuarta #22-61, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 9:00 p. m. y los sábados de 8:00 a. m. a 12:00 m; en este punto se está recolectando agua potable y bebidas de hidratación, alimentos no perecederos, elementos de higiene personal, cobijas, colchonetas y sábanas, ropa en buen estado, limpia y organizada por tallas, artículos para bebés (pañales, pañitos húmedos, leche de fórmula), linternas y baterías; así como guantes, tapabocas, botiquines y alimento para mascotas.

Sede administrativa de la Cruz Roja, en la carrera 24 #73-38, con operación las 24 horas, y en donde se están recolectando artículos de higiene y aseo personal, alimentos no perecederos y elementos nuevos para kits de albergue: colchonetas, frazadas, almohadas, toldillos y sábanas; así como ayudas para animales de compañía (alimentos secos y húmedos, bozales, collares, camas, cobijas e insumos médicos veterinarios).

Otros puntos de acopio son:

Calle 161A #7F-55 en Usaquén y Centro Comercial Unicentro, ubicado en la carrera 15 #124-30, con horarios desde las 8:00 a. m. a las 9:00 p. m.

Además, el Vive Claro Distrito Cultural, carrera 60 # 42-41, cerca al Parque Simón Bolívar y enmarcado entre la Calle 26, que tiene recepción las 24 horas del día.

La Alcaldía de Bogotá también invita a la ciudadanía, entre los 18 y 65 años, a donar sangre y llevar vida a quienes más lo necesitan, en la Cruz Roja Colombiana (Banco Nacional de Sangre): Avenida carrera 68 o en la Secretaría Distrital de Salud: carrera 32 N.° 12-81, para mayor información consulte https://www.saludcapital.gov.co/

Por Redacción Especiales

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