Ranking QS reconoce reputación global e impacto de las investigaciones de Unisimón

Foto: MOISES_CARRILLO_M

La Universidad Simón Bolívar recibió oficialmente dos reconocimientos otorgados por la firma Quacquarelli Symonds (QS) en las categorías de Investigación y Des­cubrimiento y Compromiso Global, durante un acto celebrado en la sede del Distrito de Conocimiento e Innovación, Eureka.

Durante la entrega, María Paulina Vásquez, directora regional de QS para Latinoamérica, destacó que la mejora en la reputación académica y en la producción científica de la institución responde a investigaciones con impacto real. “No son solo trabajos en papel: transforman y aportan al entorno. Estos esfuerzos los están posicionando como una universidad de alto desempeño en la región”, afirmó.

QS es una de las firmas más reconocidas del mundo en análisis y evaluación de educación superior. En la categoría de Investigación y Descubrimiento, la entidad resaltó la calidad y el volumen de los estudios desarrollados por Unisimón, su nivel de citaciones y la trayectoria de sus grupos e investigadores dentro de la comunidad académica.

El rector José Consuegra Bolívar subrayó que estos logros son fruto del trabajo conjunto, de un ambiente institucional que impulsa la investigación y del compromiso por asumir los retos globales como desafíos propios. “Somos una institución enfocada en el mejoramiento continuo y en una investigación validada, reconocida y útil para toda la sociedad”, señaló.

Sobre el reconocimiento en Compromiso Global, Vásquez destacó el avance de la universidad en la articulación con estudiantes extranjeros y en su participación activa en redes internacionales de investigación. “Son datos verificados en Scopus: no hablamos de percepciones, sino de hechos y cifras estadísticas”, indicó.

Por su parte, Fernando Morón Polo, director de Planeación y Responsabilidad Social, enfatizó que los rankings no son un ejercicio de vanidad, sino una herramienta que aporta una visión externa para validar la hoja de ruta institucional y comparar procesos con transparencia. “Cuando se asumen con seriedad, ayudan a identificar fortalezas, retos y oportunidades reales de transformación”, explicó.

Estos reconocimientos ratifican el avance sólido de la Universidad Simón Bolívar hacia su Visión 2037, que proyecta a la institución como referente en calidad, innovación, compromiso social y contribución al desarrollo sostenible.