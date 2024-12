Recomendaciones: ¿qué cóctel preparar para fin de año?

Desde clásicos de la coctelería hasta innovaciones que resaltan sabores colombianos. Foto: Pixabay

Esta época de fin de año, en especial el 31 de diciembre, es un momento más que ideal para preparar a los amigos y familiares distintos cócteles con las mejores botellas del año. Porque no importa dónde se pasen las últimas horas del año, lo importante es hacerlo con buena compañía y buenos tragos.

Siguiendo por esa tendencia de que el whisky se puede tomar de muchas formas, que como cualquier bebida con licor lo que importa es cómo haga sentir y la experiencia que esto conlleva, no si lleva o no hielo, para eso le pedimos a Ramón Cardona, The Macallan Brand Ambassador en Colombia, que recomendara un cóctel especial para estas fechas de fin de año en donde el whisky sea el protagonista.

“El whisky tiene una capacidad sensorial tan amplia, y más con The Macallan por el uso de barricas nuevas curadas con jerez genera un perfil amplio y facilita que sus aromas de base puedan de alguna elevarse en los cócteles”, explica Cardona.

Para el embajador de The Macallan un infaltable en estas fechas es el Boulevardier. La proporción clásica tanto del Negroni como del Boulevardier es de 1:1:1, es decir, partes iguales de gin, Campari y vermouth en el caso del Negroni, y de whiskey, Campari y vermouth para el Boulevardier.

Si dispone de un whiskey de gran calidad y carácter, también puede optar por una proporción de 1.5:1:1, logrando resultados igualmente excepcionales.

Otro famosa casa de whisky es Jack Daniel’s, quienes cuentan con una amplia oferta de signature drinks con un toque especial para estas fiestas. Con ingredientes frescos y fáciles de conseguir, es posible transformar cada receta en una experiencia única, perfecta para celebrar cualquier momento y volverlo único. Daniel Santamaría, embajador de Jack Daniel’s trae dos recomendaciones para usar los tradicionales Jack Daniel’s Tennessee Apple y Jack Daniel’s Old N°7.

1. Apple Tonic:

Un cóctel fresco y versátil que captura la esencia de la Navidad. Jack Daniel’s Tennessee Apple se mezcla con el toque ácido del limón y la efervescencia de la tónica, ofreciendo un trago ligero y delicioso.

Ingredientes:

* 2 oz de Jack Daniel’s Tennessee Apple

* 1 oz de jugo de limón fresco

* 4 oz de agua tónica

Hielo

Rodaja de manzana verde o limón (para decorar)

Preparación:

Llena un vaso alto con hielo o una copa balón. Mezcla Jack Daniel’s Tennessee Apple con jugo de limón y agua tónica, mezclar con ayuda de una cuchara, y finalmente decorar con una rodaja de manzana verde o de limón.

Según Santamaría, para quienes buscan algo más elaborado, la combinación con vino espumoso, como Paris de Nuit Rosé, “añade una dimensión más redonda al sabor”, resaltando las notas de frutos rojos, puede ser una gran alternativa para los fanáticos de este vino espumoso.

“La coctelería propuesta es fácil de preparar, sin necesidad de ingredientes complicados o difíciles de conseguir. Además, ofrece perfiles frescos y de baja graduación alcohólica, ideales para acompañar los cócteles con la comida. Estos pueden disfrutarse en momentos que van desde el tardeo hasta la cena o el brindis. Lo más destacado es su versatilidad, ya que permite explorar diferentes sabores y formas”, afirma Santamaría.

Las siguientes recomendaciones van más por las tradiciones.

2. Jack & Coke:

El clásico infaltable en cualquier celebración. La mezcla entre Jack Daniel’s Old N°7 y coca cola es refrescante y complementa a la perfección los sabores tradicionales de la temporada navideña. Para quienes prefieren algo más robusto, el Old Fashioned es una excelente alternativa para un brindis inolvidable.

Jack & Coke:

Ingredientes:

* 2 oz de Jack Daniel’s Old N°7

* 3 oz de gaseosa de cola

* Hielo

* Rodaja de limón (para decorar)

Preparación:

Combina en un vaso alto con hielo, mezcla suavemente y decora con limón.

El tradicional Old Fashioned:

Ingredientes:

* 2 oz de Jack Daniel’s Old N°7

* 0.5 oz de almíbar simple

* 2-3 gotas de amargo de Angostura

* Hielo

* Rodaja de naranja (para decorar)

Preparación:

En un vaso bajo, mezcla el almíbar y el amargo. Añade Jack Daniel’s Old N°7 y hielo. Remueve y decora con una rodaja de naranja.

3. Lynchburg Lemonade:

Un cóctel ligero y refrescante, perfecto para largas conversaciones durante las festividades. La suavidad de Jack Daniel’s Tennessee Honey se combina con el jugo de limón y la soda para ofrecer una bebida de baja graduación alcohólica, ideal para compartir.

Ingredientes:

* 2 oz de Jack Daniel’s Tennessee Honey

* 1 oz de jugo de limón fresco

* 3 oz de soda

* Hielo

* Rodaja de limón (para decorar)

Preparación:

En un vaso alto con hielo, mezcla Jack Daniel’s Tennessee Honey y jugo de limón. Completa con soda y decora con una rodaja de limón.

Jugar con ginebras y tequilas

Pero no todo es whisky. Yeff Ávila, colombiano y ganador de la competencia de coctelería más importante del país, creó este año cocteles únicos y prestigiosos inspirados en Colombia. Cada uno incorpora frutas típicas de las distintas regiones del país, mientras que sus nombres evocan la rica historia nacional, teniendo al tequila y la ginebra como bases de preparación.

Estos fueron los dos cócteles que le recomendó Ávila a los lectores de El Espectador.

Nombre del cóctel: Chía, La Diosa Luna

Ingredientes:

30 ml de Don Julio Blanco

45 ml de Porto de lulo

23 ml de Licor de macambo

1 ml de Bitter de café y cocoa

Garnish: Carantanta y crema de hierbas de azotea

Vaso recomendado:

Copa de cóctel o coupe para una presentación elegante.

Instrucciones:

1. Preparar el Vaso:

Enfría una copa de cóctel llenándola con hielo mientras preparas la bebida. Esto mantendrá el cóctel frío cuando lo sirvas.

En una coctelera, combina 30 ml de Don Julio Blanco, 45 ml de Porto de lulo, y 23 ml de Licor de macambo.

Añade 1 ml de Bitter de café y cocoa para dar un toque de complejidad.

2. Agitar:

Llena la coctelera con hielo hasta la mitad.

Agita enérgicamente durante 15-20 segundos. Esto enfría la mezcla y combina los sabores perfectamente.

Al servir retira el hielo de la copa y cuela la mezcla de la coctelera en el vaso. Usa un colador fino para evitar fragmentos de hielo.

3. Añadir el Garnish:

Coloca una carantanta en la superficie del cóctel.

Agrega una pequeña cantidad de crema de hierbas de azotea sobre la bebida. Esto infundirá el cóctel con un aroma fresco y herbal.

Nombre del cóctel: Local

Ingredientes:

30 ml de Tanqueray No. TEN

60 ml de Vino de miel aromatizado con pieles de mango y té de pasiflora

2 ml de Bitter de naranja

Garnish: Aceituna falsa (o una aceituna normal si no tienes una aceituna falsa)

Vaso recomendado:

Copa de cóctel o vaso tipo martini para una presentación sofisticada.

Instrucciones:

1. Preparar el Vaso:

Enfría la copa de cóctel o vaso tipo martini llenándolo con hielo mientras preparas la bebida.

2. Mezclar los Ingredientes:

En una coctelera, vierte 30 ml de Tanqueray No. TEN, 60 ml de vino de miel aromatizado, y 2 ml de bitter de naranja.

3. Agitar:

Llena la coctelera con hielo hasta la mitad.

Agita enérgicamente durante unos 15 segundos para enfriar bien la mezcla y combinar los sabores.

Al servir retira el hielo de la copa y cuela la mezcla desde la coctelera en el vaso. Usa un colador fino para evitar que fragmentos de hielo lleguen a la bebida.

4. Añadir el Garnish: