Reforma Agraria en cifras récord: ANT gestionó 12 veces más tierras que gobiernos anteriores

Desde la Sierra Nevada de Santa Marta, en un territorio marcado por disputas históricas por la tierra y el despojo, el Gobierno del presidente Gustavo Petro destacó los resultados de la Reforma Agraria correspondiente a 2025. Según el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Juan Felipe Harman, durante el actual mandato se han impactado más de 2,5 millones de hectáreas a campesinos y comunidades étnicas, una cifra que el Ejecutivo califica como un punto de quiebre frente al rezago agrario acumulado por décadas.

La rendición de cuentas se realizó en el resguardo indígena Katanzama, escenario simbólico por la reciente recuperación de la salida al mar para el pueblo Arhuaco. Allí, la ANT sostuvo que la política de tierras ha avanzado tanto en acceso como en formalización y ordenamiento del suelo rural, con una inversión de 1,7 billones de pesos solo en 2025 y una ejecución presupuestal del 79,9 %.

De acuerdo con las cifras oficiales, 703.121 hectáreas han sido gestionadas para adjudicación a familias campesinas, comunidades indígenas y afrocolombianas desde el inicio del Gobierno Petro. A esto se suma, la formalización de 1.878.711 hectáreas, un proceso que busca reducir la informalidad en la tenencia de la tierra y facilitar el acceso a crédito, asistencia técnica y proyectos productivos.

Felipe Harman, director de la ANT, defendió el enfoque de la reforma y subrayó que el propósito central ha sido evitar que la redistribución de la tierra profundice conflictos en los territorios.

“La Reforma Agraria debe ser una sola. El trabajo de un gobierno democrático como este tiene que unir a campesinos, comunidades negras e indígenas alrededor de un propósito común: la conversación, la palabra y la unidad para apagar cualquier conflicto que pueda reactivarse en el campo”, afirmó.

Así mismo, Harman indicó que Katanzama fue escogido por su profundo valor simbólico y espiritual, al tratarse de un territorio sagrado no solo para el pueblo Arhuaco, sino para la humanidad en su conjunto. Recordó que, en este lugar, hace dos años, falleció Danilo Villafañe, líder indígena que dedicó su vida a la lucha por el reconocimiento del mar como parte integral del territorio ancestral de su pueblo, por lo que la recuperación de este espacio también representa un acto de memoria y reivindicación histórica.

En ese contexto, el director de la Agencia resaltó que este logro está estrechamente ligado a la necesidad de proteger los recursos naturales, especialmente el agua, como eje fundamental para la vida y la pervivencia de los pueblos. “Hoy más que nunca debemos resaltar la importancia de la conservación del agua”, expresó, al recalcar el compromiso ambiental que acompaña estos procesos de restitución y saneamiento territorial.

Ordenamiento, presupuesto y presencia estatal

Durante 2025, la ANT operó con un presupuesto de 1,7 billones de pesos, pese al recorte derivado del hundimiento de la reforma tributaria. Con estos recursos, la entidad fortaleció su presencia en 29 puntos de atención territorial y avanzó en procesos agrarios sobre cerca de 780.000 hectáreas. De ese total, 245.000 hectáreas fueron declaradas baldíos de la Nación, mientras que el resto fue ratificado como propiedad privada.

En materia de ordenamiento rural, el país cuenta hoy con 27 Zonas de Reserva Campesina, de las cuales 20 fueron constituidas durante el Gobierno Petro, sumando más de 1,1 millones de hectáreas. A este esquema se añadió la creación del primer Territorio Campesino Agroalimentario (TECAM), Nuevo Amanecer, en el Cesar, con 6.286 hectáreas destinadas a la producción de alimentos.

Campesinos y entrega de tierras

Uno de los momentos centrales de la audiencia fue la entrega de 1.119 hectáreas a 1.075 familias campesinas del Magdalena, pertenecientes a cinco asociaciones rurales. Para el Gobierno, este acto sintetiza el objetivo de la Reforma Agraria: traducir la política pública en acceso efectivo a la tierra.

Amir Torres, coordinador del Comité Municipal de Reforma Agraria de Fundación (Magdalena), sostuvo que estos espacios permiten evaluar los avances desde los territorios y tener una ruta clara para el próximo año.

“Aquí vemos una integración real entre los comités agrarios y los municipios. Es una Reforma Agraria integral que beneficia al campesinado y al desarrollo de nuestras comunidades”, señaló.

Pueblos indígenas y comunidades afro

El balance también destacó los avances con pueblos étnicos. En 2025, la ANT gestionó 113.723 hectáreas para comunidades indígenas y afrodescendientes, amplió 103 resguardos indígenas que abarcan más de 942.000 hectáreas y constituyó 133 nuevos, con 319.104 hectáreas. Además, se titularon 105 territorios colectivos para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

Daniel Alberto Solís, líder de las comunidades Arhuacas, destacó que durante el actual gobierno se ha fortalecido de manera significativa el trabajo conjunto para la protección de la Sierra Nevada de Santa Marta, así como de su fauna y flora. Señaló que este proceso, desarrollado a lo largo de los últimos cuatro años, se materializa hoy en hechos concretos, como la entrega de predios que fortalecen el cuidado del territorio ancestral.

Entre esos avances, resaltó “la entrega de tierras en zonas como Aracataca y el mar en Katanzama”, un espacio que anteriormente hacía parte de un proceso de extinción de dominio y que hoy se encuentra bajo la custodia de las comunidades indígenas. Subrayó que este territorio tiene un valor fundamental para su pueblo, ya que permitirá garantizar su preservación y protección a largo plazo.

“El compromiso es mantener estos espacios intactos”, afirmó el líder indígena, al explicar que la meta de las comunidades es conservar el equilibrio natural del territorio y asegurar que estas áreas sigan siendo respetadas como parte esencial de la vida y la espiritualidad de los pueblos de la Sierra Nevada.

Finalmente, Solís aseguró que los cuatro pueblos indígenas de la Sierra se sienten satisfechos con el trato recibido por parte del Gobierno Petro, al considerar que el trabajo se ha desarrollado sobre la base del respeto y la defensa de la madre tierra. De cara al 2026, expresó la expectativa de que el próximo gobierno, sin importar su orientación política, continúe defendiendo el territorio y mantenga el compromiso con la protección y conservación de estos espacios sagrados.

Reconocimiento institucional y retos

La jornada incluyó un acto de reconocimiento a 14 funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras, destacados por su gestión a favor de la Reforma Agraria durante las vigencias 2024–2025.

En paralelo, la entidad reportó la creación de 657 Comités Municipales de Reforma Agraria y 30 departamentales, como parte del fortalecimiento de la participación campesina.

En el componente productivo, el programa Sembrando Vida cofinanció 30 proyectos rurales por 18.000 millones de pesos, mientras otros 72 proyectos se encuentran en estructuración, con una inversión estimada de 94.000 millones.

Pese a los avances, Harman reconoció desafíos como el recorte presupuestal proyectado para 2026 y la ausencia de una Jurisdicción Agraria que agilice los procesos.

“Este 2025 deja aprendizajes importantes, pero también retos estructurales. La Reforma Agraria sigue siendo una tarea en construcción”, concluyó el director de la ANT.

De cara a 2026, la Agencia Nacional de Tierras aseguró que concentrará sus esfuerzos en sostener la adquisición y formalización de predios, fortalecer los procesos de ordenamiento rural y consolidar los proyectos productivos en los territorios ya adjudicados. La entidad también se comprometió a ampliar la participación de comunidades campesinas y étnicas, mejorar la seguridad jurídica sobre la tierra y avanzar, pese a las restricciones presupuestales anunciadas, en una implementación de la Reforma Agraria que priorice resultados verificables en las regiones.